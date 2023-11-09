В США заявили, чем не должна закончиться война Израиля и ХАМАС

Сектор Газа не должен быть оккупирован, а ХАМАС остаться у власти в анклаве по завершении войны Израиля и ХАМАС, заявил спецпосланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд

Газа, сектор Газа (Фото: Khaled Omar / XinHua / Global Look Press)

После завершения войны Израиля и ХАМАС сектор Газа не должен быть оккупирован, а палестинское движение не должно остаться у власти в анклаве, заявил спецпосланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд. Американские власти также не хотят, чтобы жители Газы стали перемещенными лицами.

«Мы верим, что двухгосударственное решение — это единственная гарантия мирного будущего как для Израиля, так и для палестинцев. Как достичь этой цели? Это будет обсуждаться в будущем, и это очень сильно зависит от того, как закончится эта кампания. Будет ли ликвидирован ХАМАС как угроза, как сила, которая может диктовать жителям Газы. Наша цель — не допустить этого. Мы публично заявляем, что в конце этого всего две вещи не должны произойти: израильская оккупация и сохранение ХАМАС у власти», — сказал Саттерфилд на брифинге.

Он подчеркнул, что «будущее жителей Газы в Газе, а не в любом другом месте». «Мы, это основополагающий принцип, не поддерживаем перемещение населения Газы. Жители, которые сейчас находятся на юге Газы, должны иметь возможность вернуться на север, когда это будет безопасно сделать. Мы не видим возможности для перемещения даже внутри Газы», — пояснил Саттерфилд.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда боевики палестинского движения атаковали израильские поселения близ границы и убили мирных жителей, захватили несколько военных баз и взяли заложников. В ответ Израиль объявил мобилизацию, начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа, а в конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в анклав.

6 ноября ЦАХАЛ объявила, что город Газа окружен и израильские войска продвинулись до побережья и разделили регион на северную и южную части. Спустя сутки генерал Яро Финкельман объявил, что «впервые за десятилетия» бои идут в центре Газы.

Ранее Bloomberg сообщил, что США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе после свержения движения ХАМАС. Оно должно быть создано при поддержке ООН и участии арабских государств. По данным источника Times of Israel, лидер Палестины Махмуд Аббас готов рассмотреть вопрос о переходе Газы под контроль его администрации только в случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы».