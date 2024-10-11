Алаудинов заявил, что из занятых ВСУ сел в Курской области освободили 15
Российские военные освободили в Курской области 15 населенных пунктов. Об этом заявил в интервью «Комсомольской правде» заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», — сказал он.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Спустя месяц Минобороны доложило об освобождении 12 поселений, а 9 октября отчиталось об освобождении еще двух — деревни Новая Сорочина и хутора Покровский.
Таким образом, ранее было известно лишь о 14 освобожденных сел. Какое стало 15-м, Алаудинов не уточнил.
Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ в Курской области «создание буферной зоны», а в начале сентября заявил, что украинские войска намерены удерживать захваченные территории в течение «неопределенного срока». Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что операция должна была отвлечь российские силы от покровского направления, однако признавал, что этого не произошло.
Президент России Владимир Путин расценил действия Киева как «масштабную провокацию» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».
10 октября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в США считают, что ВСУ могут сохранять контроль над захваченными территориями в Курской области по крайней мере несколько месяцев.
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