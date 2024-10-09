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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об освобождении еще двух сел в Курской области

Минобороны: освобождены села Новая Сорочина и Покровский в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, говорил губернатор Смирнов. С тех пор Минобороны отчиталось об освобождении 14 сел
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска освободили деревню Новая Сорочина и хутор Покровский в Курской области, сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — говорится в сообщении.

Хутор Покровский расположен в Суджанском районе Курской области в 6,5 км от российско-украинской границы, между населенными пунктами Обуховка и Любимовка в районе реки Снагость.

Деревня Новая Сорочина также расположена в Суджанском районе Курской области, между селами Малая Локня и Погребки. Деревня находится в 19 км к северу от районного центра — города Суджи.

В военном ведомстве добавили, что российские войска также нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово в Курской области.

Всего, по данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении с начала боев превысили 21,3 тыс. военных. Также украинские формирования потеряли 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину и др.

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Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор там продолжаются боевые действия. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Спустя месяц Минобороны доложило об освобождении 12 поселений.

Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ в Курской области «создание буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что она должна была отвлечь российские силы от покровского направления, однако этого не произошло. Президент России Владимир Путин пообещал, что операция украинских сил в Курской области провалится.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны Курская область освобождение ВСУ Военная операция на Украине
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