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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области

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Военная операция на Украине
Зеленский в начале сентября говорил о планах удерживать захваченные территории в Курской области в течение «неопределенного срока». Минобороны России несколько раз сообщало о возвращении населенных пунктов под контроль

В США считают, что ВСУ могут сохранять контроль над захваченными территориями в Курской области по крайней мере несколько месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам собеседников агентства, украинские военные имеют более стабильные поставки артиллерийских боеприпасов после месяцев дефицита, что стало возможно благодаря союзникам Киева, в частности, помощи США и Франции и инициативе Чехии по передаче снарядов. О том, что ВСУ перебрасывают в регион новые силы, говорил и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, но он связывал это с большими потерями Украины на курском направлении. По данным российского Минобороны, к 9 октября они составили 21,3 тыс. военнослужащих.

Вторжение ВСУ в Курскую область, начавшееся 6 августа, в первые дни произвело впечатление на союзников Киева, но одновременно вызвало обеспокоенность у некоторых из них из-за возможного ответа Москвы, пишет агентство. Власти Украины заявляли, что ситуацию в регионе можно использовать «в качестве разменной монеты» на переговорах, но их перспективы неясны, отмечает Bloomberg. Союзники Украины допускают, что президент Владимир Зеленский, готов смягчить свою позицию по условиям завершения конфликта с Россией.

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Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

Зеленский называл целью ВСУ в Курской области «создание буферной зоны», а в начале сентября заявил, что украинские войска намерены удерживать захваченные территории в течение «неопределенного срока».

12 августа курский губернатор Алексей Смирнов сообщал, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где на тот момент оставались около 2 тыс. человек. Российское Минобороны регулярно сообщает об отражении атак ВСУ и не раз отчитывалось об освобождении занятых украинскими войсками поселений. Например, 9 октября ведомство сообщило, что российские военные вернули контроль над деревней Новая Сорочина и хутором Покровский.

Президент России Владимир Путин заявлял, что атака Киева на Курскую область масштабная провокация, и называл «священным долгом» армии выбить украинские силы с этой территории. Он пообещал, что власти и военные «сделают все, чтобы восстановилась нормальная жизнь» в приграничных регионах. Президент выразил уверенность, что операция ВСУ провалится, после чего Украина захочет перейти к переговорам. Путин в конце сентября заявил, что Россия не отказывается от диалога, но сначала нужно «разобраться с бандитами», проникшими в Курскую область.

Среди условий мира, которые Путин озвучивал летом, он называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Киев назвал их ультиматумом.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Курская область ВСУ США Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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