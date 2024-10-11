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Политика ,  
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В Вологде установят памятники Сталину и Ивану Грозному

Губернатор Филимонов: в Вологде установят памятники Сталину и Ивану Грозному
Появление памятника Сталину губернатор объяснил «запросом» со стороны общества. «При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности» нужно знать историю, отметил он

В Вологде установят памятник Иосифу Сталину, сообщил губернатор Георгий Филимонов в телеграм-канале.

«Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос», — объяснил Филимонов, уточнив, что работы по изготовлению скульптуры «уже близятся к завершению».

По словам губернатора, монумент появится на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором Сталин жил с декабря 1911 года по февраль 1912-го.

Филимонов отметил, что «при всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности» Сталина нужно признавать «великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею». Историю России он назвал «единой и неделимой цепью взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа».

Глава региона также рассказал о планах поставить памятник Ивану Грозному. «Установка памятника Иоанну Васильевичу более чем логична в Вологде, потому что фигура Ивана Грозного неотъемлемо связана с Вологдой и историей нашей области», — написал он в телеграм-канале.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Летом Филимонов показал видео из приемной, в которой висят в том числе портреты Сталина, Владимира Ленина и Владимира Путина. На одной из картин губернатор пожимает руку Сталину. По его словам, это «концептуальный» подарок. Филимонов неоднократно делал репосты из телеграм-канала «Иосиф Сталин», где размещаются цитаты советского лидера.

В августе прошлого года восьмиметровый памятник Сталину появился в Великих Луках Псковской области. Монумент, изготовленный по проекту скульптора Михаила Красильникова, установили на территории завода «Микрон». Изначально его собирались поставить в Волгограде, но местные власти отказались. По словам гендиректора фонда культурного наследия «Русский витязь», режиссера-документалиста Владимира Паршикова, «люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину».

Памятник освятили. После этого Великолукская епархия начала служебную проверку, назвав участие священников в открытии монумента «без благословения и согласования» «отражением их личных взглядов и убеждений». Отец Антоний, который проводил обряд освящения, заявил, что в годы правления Сталина было убито много священников, однако «благодаря этому у нас есть множество новомучеников».

Летом этого года памятник открыли  у села Курейка в Красноярском крае, куда отправили в ссылку молодого Сталина. Установку бронзовой скульптуры высотой 3,5 м оплатил владелец воронежского производителя мебели «Ангстрем» Геннадий Чернушкин.

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Елена Чернышова
Вологда Иосиф Сталин Иван Грозный памятник Георгий Филимонов
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