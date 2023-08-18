branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17 авг, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17 авг, 17:46
В Москве ребенок выудил из пруда обрез винтовки Мосина Политика, 13:34
Кадры пожара на яхте в Петербурге Общество, 13:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:25
В Болгарии футбольные фанаты повредили памятники Советской армии Политика, 13:19
Coinbase приостановит торговлю USDT и другими стейблкоинами в Канаде Крипто, 13:18
Власти Серпухова не подтвердили сообщения о пролете беспилотника Политика, 13:17
Освящение памятника Сталину церковь назвала личной позицией священников Общество, 13:05
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 12:58
ВТБ снизил минимальный возраст ипотечных заемщиков до 18 лет Недвижимость, 12:57
В Казахстане допустили отказ от экспорта нефти по Черному морю Бизнес, 12:56
МВД объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна Политика, 12:52
АЛРОСА накопила средства для выплаты дивидендов. На что рассчитывать Pro, 12:52
В Крыму предупредили об украинской «интернет-атаке» с воздушной тревогой Политика, 12:49
Дочери Резцовой разрешили выступать за сборную Финляндии по биатлону Спорт, 12:48
Общество ,  
0 

Освящение памятника Сталину церковь назвала личной позицией священников

Великолукская епархия начала проверку из-за освящения памятника Сталину без согласования

Освящение памятника Сталину церковь назвала личной позицией священников
Video

Великолукская епархия начала служебную проверку после несогласованного участия своих священников в церемонии освящения памятника Иосифу Сталину, следует из заявления на сайте епархии.

«Участие в данном мероприятии без благословения и согласования с епархиальным управлением приняли священнослужители Великолукской епархии», — говорится в документе. Церковные власти отметили, что действия и высказывания священников не имеют отношения к позиции РПЦ и «отражают их личные взгляды и убеждения».

15 августа в Великих Луках Псковской области поставили восьмиметровый памятник Сталину. Монумент был установлен на территории завода «Микрон», который изготавливает и поставляет, в частности, грузовые и полочные стеллажи для торговли, магазинов и складов. Памятник изготовили еще четыре года назад и изначально должны были установить в Волгограде, но из-за отказа местных властей поставили в Великих Луках.

Монумент открыли представители фонда культурного наследия «Русский витязь». Как рассказал гендиректор организации, режиссер-документалист Владимир Паршиков, «люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину».

Отец Антоний, который проводил обряд освящения, заявил, что в годы правления Сталина было убито много священников, однако «благодаря этому у нас есть множество новомучеников», передает Псковская лента новостей.

Читайте на РБК Pro
Лови момент: какие бизнес-стратегии выбрали российские компании в 2023-м
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Агония гипермаркетов: минимаркеты растут быстрее всех форматов
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Теги
Иосиф Сталин памятник Великие Луки священники епархия проверка
Материалы по теме
В Чебоксарах отменили спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»
Общество
Песков заявил о «бесценном опыте» времен Сталина после слов Медведева
Политика
Медведев зачитал директорам военных заводов телеграмму Сталина
Политика