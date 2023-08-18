Освящение памятника Сталину церковь назвала личной позицией священников

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Великолукская епархия начала служебную проверку после несогласованного участия своих священников в церемонии освящения памятника Иосифу Сталину, следует из заявления на сайте епархии.

«Участие в данном мероприятии без благословения и согласования с епархиальным управлением приняли священнослужители Великолукской епархии», — говорится в документе. Церковные власти отметили, что действия и высказывания священников не имеют отношения к позиции РПЦ и «отражают их личные взгляды и убеждения».

15 августа в Великих Луках Псковской области поставили восьмиметровый памятник Сталину. Монумент был установлен на территории завода «Микрон», который изготавливает и поставляет, в частности, грузовые и полочные стеллажи для торговли, магазинов и складов. Памятник изготовили еще четыре года назад и изначально должны были установить в Волгограде, но из-за отказа местных властей поставили в Великих Луках.

Монумент открыли представители фонда культурного наследия «Русский витязь». Как рассказал гендиректор организации, режиссер-документалист Владимир Паршиков, «люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину».

Отец Антоний, который проводил обряд освящения, заявил, что в годы правления Сталина было убито много священников, однако «благодаря этому у нас есть множество новомучеников», передает Псковская лента новостей.