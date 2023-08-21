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В РВИО назвали изложенной «должным образом» роль Сталина в новом учебнике

Мягков из РВИО назвал объективным изложение роли Сталина в новом учебнике
В новом едином учебнике истории Сталин представлен не как тиран и зверь, каким он был в «учебниках фонда Сороса», а как главнокомандующий и защитник интересов внешней политики СССР, заявил научный директор РВИО Мягков
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В новом едином учебнике по истории России роль Иосифа Сталина изложена объективно, в отличие от прошлых учебников, где он был представлен как «зверь», заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на приуроченной к 80-летию Курской битвы пресс-конференции.

«Если в учебниках, финансированных в 1990-е годы Фондом Сороса (фонды «Открытое общество» и «Содействие», учрежденные Джорджем Соросом, были признаны в России нежелательными организациями. — РБК), и других это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами, в общем «преступный сталинский режим» — вот так красной нитью проходило через многие учебники, то сегодня в нашем едином учебнике, естественно, роль Сталина изложена именно должным образом, то есть объективно», — сказал Мягков.

По его словам, объективность заключается в том, что Сталин представлен как верховный главнокомандующий в годы войны, без которого не проходили крупные военные операции, который выдвинул важных военачальников того периода и «четко защищал интересы советской внешней политики, в том числе и в годы Курской битвы».

Битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года.

7 августа был представлен единый учебник по истории — как всеобщей, так и российской — для учеников 10-х и 11-х классов. Он посвящен периоду с начала XX века до наших дней. В нем полностью переработали и переписали раздел, посвященный 1970-2000-м годам, а также добавили раздел про спецоперацию на Украине.

Авторами выступили председатель РВИО Владимир Мединский и академики РАН Анатолий Торкунов (также является ректором МГИМО) и Александр Чубарьян.

Как отметил Мягков (также профессор в МГИМО), учебник основан на «непреложных фактах истории».

В этом году в России было открыто два монумента Сталину. Первый, бюст, появился в Волгограде в феврале, в канун 80-летия Сталинградской битвы, как отмечал портал V1.ru, всего «в 120 м от памятника жертвам политических репрессий». Также были открыты бюсты полководцев Георгия Жукова и Александра Василевского.

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15 августа восьмиметровый памятник Сталину открыли в Великих Луках Псковской области на территории завода «Микрон». Монумент изготовили четыре года назад и сначала должны были установить в Волгограде, но местные власти отказались от него. В церемонии открытия принимали участие священнослужители, однако в местной епархии после это начали проверку, так как клирики были на этом мероприятии «без благославления» и по личной инициативе.

21 августа появились результаты опроса исследовательской группы Russian Field, согласно которому Сталин вошел в тройку самых популярных в России политических лидеров прошлого наряду с Петром I и Екатериной II. Хуже всего россияне отнеслись к Борису Ельцину и Михаилу Горбачеву.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иосиф Сталин история единый учебник истории РВИО
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