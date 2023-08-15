В Великих Луках установили памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в Великих Луках в Псковской области на территории завода «Микрон», сообщает региональное издание «МК».

Восьмиметровый монумент был изготовлен по проекту скульптора Михаила Красильникова еще четыре года назад. Изначально памятник должны были установить в Волгограде, но из-за отказа местных властей его поставили в Великих Луках, в городе, который, как уточняет «МК», приобрел звание «Малого Сталинграда» за первую и стратегическую победу в Великой Отечественной войне. Статую поставили перед центральным входом в «Микрон».

Памятник открыли представители фонда культурного наследия «Русский Витязь». Как рассказал «РИА Новости» заместитель гендиректора фонда, режиссер-документалист Владимир Паршиков, «очень важно, что нашлись единомышленники среди руководства завода, в трудовом коллективе». По его словам, «люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину».

Завод «Микрон» изготавливает и поставляет, в частности, грузовые и полочные стеллажи для торговли, магазинов и складов.

В октябре 2022 года совет по культуре при главе Владивостока проголосовал против установки в городе памятника Сталину.