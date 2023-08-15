branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 17:57
По делу блогера Блиновской арестовали активы на ₽64 млрд Общество, 18:31
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:12
Военная операция на Украине. Карта на 15 августа Политика, 18:11
Искусство, а не точная наука: как составить бюджет на кибербезопасность Pro, 18:08
50 воров одновременно ограбили магазин в Лос-Анджелесе Общество, 18:07
В Великих Луках установили памятник Сталину Общество, 18:07
Промышленный туризм: на какие заводы можно попасть в Петербурге Партнерский материал, 18:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Зарядье» закрыли из-за сообщения о бомбе Общество, 18:05
«Манчестер Сити» лишился лидера на несколько месяцев из-за травмы Спорт, 18:04
Москва вошла в топ-3 регионов с максимальным падением ввода жилья в июле Недвижимость, 18:04
Военные сбили над Белгородской областью беспилотник Политика, 18:01
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против вожатой лагеря в Крыму Политика, 17:57
Посетителя ресторана в Майами избили за попытку сделать фото Месси Спорт, 17:57
Нацбанк Казахстана провел презентацию проекта цифрового тенге Крипто, 17:52
Общество ,  
0 

В Великих Луках установили памятник Сталину

В Великих Луках Псковской области установили восьмиметровый памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в Великих Луках в Псковской области на территории завода «Микрон», сообщает региональное издание «МК».

Восьмиметровый монумент был изготовлен по проекту скульптора Михаила Красильникова еще четыре года назад. Изначально памятник должны были установить в Волгограде, но из-за отказа местных властей его поставили в Великих Луках, в городе, который, как уточняет «МК», приобрел звание «Малого Сталинграда» за первую и стратегическую победу в Великой Отечественной войне. Статую поставили перед центральным входом в «Микрон».

Памятник открыли представители фонда культурного наследия «Русский Витязь». Как рассказал «РИА Новости» заместитель гендиректора фонда, режиссер-документалист Владимир Паршиков, «очень важно, что нашлись единомышленники среди руководства завода, в трудовом коллективе». По его словам, «люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину».

Завод «Микрон» изготавливает и поставляет, в частности, грузовые и полочные стеллажи для торговли, магазинов и складов.

В октябре 2022 года совет по культуре при главе Владивостока проголосовал против установки в городе памятника Сталину.

Теги
Иосиф Сталин памятник Великие Луки Псковская область
Материалы по теме
Путин рассказал о подарке Сталина Польше и ее планах на Западную Украину
Политика
Польша пообещала вызвать посла после слов Путина о «подарке Сталина»
Политика
Песков заявил о «бесценном опыте» времен Сталина после слов Медведева
Политика