Глава «Ангстрема» оплатил памятник Сталину в Красноярском крае
Владелец воронежского производителя мебели «Ангстрем» Геннадий Чернушкин оплатил установку памятника Иосифу Сталину в Красноярском крае, сообщает телеканал «Россия-24».
«Бронзовую скульптуру Сталина высотой 3,5 метра подарил району воронежский промышленник», — говорится в записи эфира.
В интервью телеканалу Чернушкин рассказал, что скульптура — это «такой шажок, такая ступенька», которая помогает развивать туризм в крае.
По данным телеканала, монумент поставили у села Курейка, куда больше века назад отправили в ссылку молодого Сталина. Раньше там был памятник, но первый утопили в Енисее, второй — снесли.
В августе 2023 года памятник Сталину открыли в Великих Луках в Псковской области на территории завода «Микрон». Восьмиметровый монумент был изготовлен по проекту скульптора Михаила Красильникова.
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