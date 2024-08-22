Глава «Ангстрема» оплатил памятник Сталину в Красноярском крае

Геннадий Чернушкин (Фото: angstrem-mebel.ru)

Владелец воронежского производителя мебели «Ангстрем» Геннадий Чернушкин оплатил установку памятника Иосифу Сталину в Красноярском крае, сообщает телеканал «Россия-24».

«Бронзовую скульптуру Сталина высотой 3,5 метра подарил району воронежский промышленник», — говорится в записи эфира.

В интервью телеканалу Чернушкин рассказал, что скульптура — это «такой шажок, такая ступенька», которая помогает развивать туризм в крае.

По данным телеканала, монумент поставили у села Курейка, куда больше века назад отправили в ссылку молодого Сталина. Раньше там был памятник, но первый утопили в Енисее, второй — снесли.

В августе 2023 года памятник Сталину открыли в Великих Луках в Псковской области на территории завода «Микрон». Восьмиметровый монумент был изготовлен по проекту скульптора Михаила Красильникова.