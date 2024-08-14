Вологодский губернатор показал картину, на которой пожимает руку Сталину
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов опубликовал в телеграм-канале видео из своей приемной, на котором «по многочисленным просьбам земляков, соратников и подписчиков» показал интерьер помещения.
Чиновник продемонстрировал картины на стенах, на одной из которых ему пожимает руку Иосиф Сталин. Филимонов сообщил, что это подарок, который он оценил словом «концептуально».
Помимо этого, в приемной висят картины со Сталиным и Владимиром Лениным, портреты генерального комиссара государственной безопасности СССР Лаврентия Берии и основателя ВЧК Феликса Дзержинского.
На кадрах также видны портрет президента Владимира Путина, изображение Георгия Победоносца и плакат, стилизованный под сериал «Слово пацана», на котором написано «Слово губернатора».
Филимонов неоднократно делал репосты из телеграм-канала «Иосиф Сталин», где размещаются цитаты советского лидера. 9 мая, поздравляя граждан, врио губернатора заявил, что «при всем понимании сложности личности и ее неоднозначной интерпретации в истории нужно признавать великие достижения Сталина» и «у Победы всегда есть главнокомандующий, у Победы всегда есть автор».
Филимонов возглавил Вологодскую область в октябре 2023 года, сменив Олега Кувшинникова. До этого он работал в администрации президента и правительстве Московской области.
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