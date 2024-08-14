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Вологодский губернатор показал картину, на которой пожимает руку Сталину

Вологодский губернатор показал портреты Берии и Сталина в своей приемной
Чиновник показал видео из приемной, в которой висят портреты Сталина, Дзержинского, Ленина и Путина, изображение Георгия Победоносца и плакат «Слово губернатора»

Вологодский губернатор показал картину, на которой пожимает руку Сталину
Video

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов опубликовал в телеграм-канале видео из своей приемной, на котором «по многочисленным просьбам земляков, соратников и подписчиков» показал интерьер помещения.

Чиновник продемонстрировал картины на стенах, на одной из которых ему пожимает руку Иосиф Сталин. Филимонов сообщил, что это подарок, который он оценил словом «концептуально».

Помимо этого, в приемной висят картины со Сталиным и Владимиром Лениным, портреты генерального комиссара государственной безопасности СССР Лаврентия Берии и основателя ВЧК Феликса Дзержинского.

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На кадрах также видны портрет президента Владимира Путина, изображение Георгия Победоносца и плакат, стилизованный под сериал «Слово пацана», на котором написано «Слово губернатора».

Филимонов неоднократно делал репосты из телеграм-канала «Иосиф Сталин», где размещаются цитаты советского лидера. 9 мая, поздравляя граждан, врио губернатора заявил, что «при всем понимании сложности личности и ее неоднозначной интерпретации в истории нужно признавать великие достижения Сталина» и «у Победы всегда есть главнокомандующий, у Победы всегда есть автор».

Филимонов возглавил Вологодскую область в октябре 2023 года, сменив Олега Кувшинникова. До этого он работал в администрации президента и правительстве Московской области.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вологодская область губернаторы Георгий Филимонов Иосиф Сталин Владимир Ленин «Георгий Победоносец»
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