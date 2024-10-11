Путин назвал условие всеобщего мира
Всеобщий мир возможен только при учете мнения каждого народа и государства, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященного 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Путин находится в Ашхабаде с рабочим визитом.
«Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления», — сказал он.
Президент отметил, что Фраги взывал к справедливости и равенству, к согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности. Эти понятия и сегодня близки «здравомыслящим людям» и востребованы «в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами», считает он.
По словам Путина, международные отношения «вступили в эпоху глобальных, коренных изменений». Формируется новый миропорядок, и этот процесс необратим, подчеркнул он.
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