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Путин заявил о неизбежности создания многополярного мира

Путин: создание многополярного мира неизбежно и необходимо

Путин заявил о неизбежности создания многополярного мира
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Создание многополярного мира неизбежно и исторически необходимо, заявил президент Владимир Путин, выступая на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что мир «постепенно избавляется» от диктатуры, цель которой — загнать людей «в кабалу» и превратить «в экономические колонии», лишая целые регионы мира важных ресурсов. «Процесс построения именно многополярного миропорядка — более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества — просто неизбежен, исторически необходим», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что современные технологии позволяют государствам создавать и поддерживать общественные, финансовые институты, «отражающие новую реальность как раз многополярного мира».

Российский президент неоднократно обвинял западные страны в «однополярности» и гегемонии. 24 августа Путин заявил, что страны Запада являются непримиримыми противниками формирования многополярного мира, а государства БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — его сторонниками. По словам президента, новый миропорядок «был бы подлинно сбалансированным» и учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств.

25 сентября 2023 года глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что западные страны теряют влияние на фоне развития крупных региональных игроков — Индии и Китая, а развивающиеся страны активно ищут альтернативу Западу. Новый миропорядок он также назвал «многополярным миром», отметив, что «правила, регулирующие мир, исчерпывают себя».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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