 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Путин заявил о переменах в мире и что «как прежде уже не будет»

Все больше государств стремится к самодостаточности, «на авансцену выходят» страны глобального Юга и Востока, заявил Путин, отметив также роль Африки и Латинской Америки
Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа
Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Мир стремительно меняется, и «как прежде уже не будет» ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в области технологий, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа.

«Все больше государств стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности», — сказал он, добавив, что «на авансцену выходят» страны глобального Юга и Востока, растет роль Африки и Латинской Америки.

Путин считает, что объединение БРИКС в перспективе станет одним из стержневых регулирующих институтов, одной из основ многополярного мира. Он отметил идущие в мире дискуссии о параметрах взаимодействия стран в многополярном мире, «о демократизации всей системы международных отношений» и добавил, что Россия заинтересована в диалоге о создании системы неделимой безопасности, в том числе в ООН.

Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии
Политика
Владимир Путин

Речь идет об утверждении принципа, «по которому безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других», сказал Путин. По его мнению, «западная схема, провозглашенная единственной правильной для обеспечения безопасности и процветания в Европе и мире, не работает».

Российский президент ранее неоднократно говорил о неизбежности процесса построения «многополярного миропорядка». В октябре 2023 года Путин заявил, что перед Россией стоит задача строительства нового мира. Мир будущего он назвал «миром коллективных решений», которые будут приниматься участниками, способными внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Персоны
Владимир Путин однополярный мир Безопасность
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Путин заявил, что «мы подошли близко к точке невозврата»
Политика
Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии
Политика
Путин анонсировал указ о направлениях научно-технологического развития
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров⁠ Политика, 13:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:18
Путин рассказал об отсутствии плана штурмовать Киев в начале операции Политика, 13:17
Суд в Москве отказался рассматривать иск певицы Успенской к Киркорову Общество, 13:14
Аналитики зафиксировали новое снижение цен на жилье в Москве Недвижимость, 13:13
В КНР велик риск нарушить чьи-то интеллектуальные права: как защититься Pro, 13:11
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 13:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин рассказал о переговорах о Херсонской и Запорожской областях Политика, 13:10
Комитет Думы одобрил право полиции выдворять из России иностранцев Политика, 13:06
Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус Спорт, 13:04
Путин рассказал о предложении Украине вывести войска из Донбасса Политика, 13:03
СК пообещал установить всех причастных к удару по журналистам в Горловке Общество, 12:56
Путин пообещал не оставить безнаказанным изъятие активов России Политика, 12:52
Cуперкомпьютер лишил сборную Англии статуса главного фаворита Евро-2024 Спорт, 12:47