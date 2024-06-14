Путин заявил о переменах в мире и что «как прежде уже не будет»

Все больше государств стремится к самодостаточности, «на авансцену выходят» страны глобального Юга и Востока, заявил Путин, отметив также роль Африки и Латинской Америки

Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Мир стремительно меняется, и «как прежде уже не будет» ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в области технологий, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа.

«Все больше государств стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности», — сказал он, добавив, что «на авансцену выходят» страны глобального Юга и Востока, растет роль Африки и Латинской Америки.

Путин считает, что объединение БРИКС в перспективе станет одним из стержневых регулирующих институтов, одной из основ многополярного мира. Он отметил идущие в мире дискуссии о параметрах взаимодействия стран в многополярном мире, «о демократизации всей системы международных отношений» и добавил, что Россия заинтересована в диалоге о создании системы неделимой безопасности, в том числе в ООН.

Речь идет об утверждении принципа, «по которому безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других», сказал Путин. По его мнению, «западная схема, провозглашенная единственной правильной для обеспечения безопасности и процветания в Европе и мире, не работает».

Российский президент ранее неоднократно говорил о неизбежности процесса построения «многополярного миропорядка». В октябре 2023 года Путин заявил, что перед Россией стоит задача строительства нового мира. Мир будущего он назвал «миром коллективных решений», которые будут приниматься участниками, способными внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы.