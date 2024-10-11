FT узнала, что США откажутся от своего требования к ЕС по помощи Украине

США могут отказаться от требования гарантий от ЕС о блокировке российских активов на длительный срок и принять участие в предоставлении кредита за счет прибыли от этих средств, пишет FT. Москва считает подобные меры воровством

США готовятся участвовать в помощи Украине, предоставляемой за счет прибыли от российских замороженных на Западе активов, несмотря на то, что Евросоюз не даст гарантий, что эти средства будут заблокированы длительное время, сообщает Financial Times со ссылкой американских и европейских чиновников. Источники уточнили, что решение об этом еще не принято.

По данным издания, изначально Вашингтон для участия в программе потребовал от ЕС гарантий, что российские активы останутся замороженными в блоке как минимум три года. Это требование было вызвано тем, что американские власти хотели предоставить свою долю без одобрения конгресса. Однако Венгрия 9 октября наложила вето на предоставление таких гарантий и настояла на том, чтобы санкции продлевались каждые полгода, пишет FT.

Предполагалось, что США и ЕС выделят в рамках инициативы по $20 млрд, а Канада, Великобритания и Япония внесут оставшиеся $10 млрд. План по выделению Украине $50 млрд за счет российских замороженных активов был согласован G7 в июне. В связи с условием США Еврокомиссия разработала альтернативный план выделения Киеву кредита в €35 млрд ($38,3 млрд), обеспеченного за счет доходов от заблокированных российских активов, отмечает издание. Эта мера была одобрена послами ЕС 9 сентября, ее должен согласовать Европарламент.

FT отмечает, что с участием США сумма, которую должен будет выделить Евросоюз, уменьшится, однако пока доля Вашингтона не согласована. По словам источников газеты, Вашингтон рассматривает разные суммы участи, одна из них — $5 млрд — эквивалент блокированных в США российских активов. Однако один из чиновников ЕС подчеркнул, что на Вашингтон «оказывается давление», чтобы он предоставил ту же сумму, что и Брюссель. Газета пишет, что сумма предоставленного Вашингтоном кредита может увеличиться в зависимости от того, как этот кредит будет классифицирован с точки зрения бюджета США.

Американский чиновник рассказал, что позиция США по-прежнему заключается в том, что ЕС должен предоставит гарантии сохранения санкций, но они «усердно» работают над альтернативами и планами на случай непредвиденных обстоятельств. Он добавил, что участие в программе предоставления кредита важно для главы Минфина США Джанет Йеллен.

По словам источников FT, Вашингтон может объявить о своем участии до президентских выборов 5 ноября.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

По результатам прошлого года депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль к 2027-му может достичь €20 млрд.

Российские власти называют воровством передачу доходов от активов на помощь Украине. В Кремле пообещали юридические последствия. Президент Владимир Путин в мае подписал указ, который позволяет судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США.