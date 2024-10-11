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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский опроверг данные об обсуждении с Западом прекращения огня

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Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что прекращение огня не является темой обсуждения с западными лидерами. Также он сказал, что второй «саммит мира» должен состояться в ноябре, хотя в Киеве это ранее опровергали. Москва исключает участие в саммите
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Украина не ведет переговоры со своими западными союзниками о возможности прекращения огня в обмен на гарантии от них, заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

10 октября итальянская газета Corriere della Sera без указания источника сообщила, что Владимир Зеленский «был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта без признания новых границ» при гарантиях безопасности США и быстром вступлении в ЕС. В Киеве эту информацию опровергли. В Кремле отметили, что не получали подобных сигналов от украинской стороны.

«Это не тема наших дискуссий, какое-либо перемирие, с другими союзниками, и мы не говорили об этом [с Макроном]. Я видел в СМИ сегодня, было много информации о том, что я приехал говорить о прекращении огня. Но нет. Это не так», — сказал он.

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Также Зеленский вновь заявил о планах провести второй «саммит мира» в ноябре. «Следующий «саммит мира» должен пройти в ноябре. План [победы] будет на столе. Я не знаю точной даты, думаю, никто не знает на сегодняшний день. Но подготовим все, что мы решили, в самом начале ноября. План будет со всеми деталями», — подчеркнул украинский лидер.

Детали «плана победы» Зеленского неизвестны, он обещал обнародовать их после ознакомления партнеров Киева. The Times узнала о четырех из пяти пунктах плана: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции ВСУ в Курской области, запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Украине. В Кремле пообещали добиться успеха в рамках военной операции независимо от заявлений Украины о плане.

До этого советница офиса президента Украина Дарья Заровна рассказала, что второй «саммит мира» не пройдет в ноябре, до выборов президента США (5 ноября). Дату проведения мероприятия определят после завершения тематических конференций в конце октября. По итогам этих конференций принимаются коммюнике, положения которых «станут основой для предстоящего «мирного плана» второго саммита», сообщила Заровна.

Украинский посол в Турции Василий Боднар после этого заявил, что Киев намерен провести саммит с участием представителей Москвы до конца года, но исключает двусторонние встречи делегаций. «Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной сядут и составят список шагов, которые можно предпринять для установления справедливого мира в Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка», — рассказал он о формате мероприятия.

Первый «саммит мира» прошел в июне в Швейцарии. За основу обсуждения взяты пункты «формулы мира», предложенной Киевом. После проведения саммита украинские власти допускали присутствие на второй конференции в том числе российского президента Владимира Путина.

Власти России исключали участие в «саммите мира» и критикуют украинскую «формулу мира». В Москве настаивают на урегулировании конфликта на своих условиях: признание в составе России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, вывод оттуда украинских войск, закрепленный отказ Украины от вступления в военные альянсы и снятие санкций. Эти условия президент Владимир Путин озвучил накануне первого «саммита мира». В Киеве сочли эту инициативу ультиматумом.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон прекращение огня саммит
Владимир Зеленский фото

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