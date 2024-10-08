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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский пообещал опубликовать «план победы» после его усиления

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский «план победы» обнародуют после представления документа партнерам Киева, заявил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий», — сообщил Зеленский.

Президент Украины отметил, что на данный момент он ожидает ответа от команды в Вашингтоне, которая работает над военными и политическими деталями плана.

Ранее Зеленский сообщил, что в США направили начальника генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину. Политики обсудят план с американской стороной перед презентацией документа на встрече в формате «Рамштайн».

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Политика
Владимир Зеленский

The Times узнала о четырех из пяти пунктов плана: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции ВСУ в Курской области, запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Украине.

В Кремле сочли преждевременным анализ инициативы Зеленского, пока та официально не представлена, и пообещали добиться успеха в рамках военной операции независимо от заявлений Украины о плане.

В июне Путин озвучил следующие условия для прекращения огня и начала переговоров с Украиной: полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину»; официальный отказ Киева от вступления в НАТО; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины; демилитаризация и денацификация страны; фиксация статусов Крыма, Севастополя и остальных новых регионов как российских в международных договорах; отмена всех западных санкций против России.

Он подчеркнул, что это не предложение о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Путин отметил, что если Украина и Запад откажутся от инициативы, то это будет «их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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