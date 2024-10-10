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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве опровергли данные о готовности к прекращению огня по линии фронта

Советник Зеленского Литвин опроверг данные о готовности Киева к прекращению огня
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее сегодня Corriere della Sera сообщила о готовности Зеленского к прекращению огня по линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Советник Зеленского эти данные опроверг, напомнив о «четкой» «формуле мира»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина не готова к прекращению огня по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада, заявил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает «Страна.ua».

Ранее сегодня итальянская газета Corriere della Sera без указания источника сообщила, что Владимир Зеленский «был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта без признания новых границ» при гарантиях безопасности США и быстром вступлении в ЕС.

«Это неправда. У нас есть «формула мира», там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины. «План победы», который на днях будет представлен Британии, Франции, Италии и Германии, является инструментом, чтобы подтолкнуть ситуацию к реализации «формулы мира», — заявил Литвин, отвечая на вопрос о статье Corriere della Sera.

Corriere della Sera написала об условиях прекращения огня Киевом
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Свою «формулу мира» Зелекнский впервые представил на саммите G20 в ноябре 2022 года. Этот план содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Россия исключает возможность переговоров на основе этой «формулы».

В июне президент России Владимир Путин озвучил свои условия для прекращения огня. Среди них — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией, отказ Украины от членства в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эти предложения ультиматумом.

Позднее Путин исключил любые переговоры с украинской стороной, пока продолжаются боевые действия в Курской области. Он называл «священным долгом» российской армии выдавить ВСУ с этой территории.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский Военная операция на Украине мирные переговоры прекращение огня гарантии безопасности
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