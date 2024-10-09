Украина заявила о планах до конца года провести мирный саммит с Москвой

Украинский посол в Турции Боднар рассказал, что на «саммите мира» с участием России переговоры будут вестись через посредников. Москва исключает свое участие в организованных Киевом мирных саммитах и настаивает на своих условиях

Виды Киева (Фото: Joern Pollex / Getty Images)

Украина намерена до конца этого года провести «мирный саммит» с участием представителей России, но исключает двусторонние встречи делегаций Киева и Москвы на таком мероприятии, заявил на брифинге украинский посол в Турции Василий Боднар, передает Reuters.

«Одной из важнейших целей этого саммита является достижение справедливого мира в Украине. <...> Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной сядут и составят список шагов, которые можно предпринять для установления справедливого мира в Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в этом формате, скорее всего, будут задействованы третьи стороны и переговоры будут вестись через них. «Мы надеемся провести этот саммит к концу года», — добавил Боднар.

Он отметил, что Турция будет важным участником этого из-за опыта посредничества в других конфликтах.

Киев не раз заявлял о планах провести «саммит мира» с участием представителей Москвы. Первая конференция прошла в июне в Швейцарии. За основу обсуждения взяты пункты «формулы мира», предложенной Киевом. После проведения саммита украинские власти допускали присутствие на второй конференции в том числе российского президента Владимира Путина.

Накануне советница офиса президента Украина Дарья Заровна рассказала, что второй «саммит мира» не пройдет в ноябре, до выборов президента США (5 ноября). Дату проведения мероприятия определят после завершения тематических конференций в конце октября. По итогам этих конференций принимаются коммюнике, положения которых «станут основой для предстоящего «мирного плана» второго саммита», сообщила Заровна.

Власти России исключали участие в «саммите мира» на основе украинской «формулы мира». В Москве настаивают на урегулировании конфликта на своих условиях: признание в составе России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, вывод оттуда украинских войск, закрепленный отказ Украины от вступления в военные альянсы и снятие санкций. Эти условия Путин озвучил накануне первого «саммита мира». В Киеве сочли эту инициативу ультиматумом.

После вторжения украинских войск в Курскую область в начале августа Москва исключила переговоры с Киевом, пока ВСУ находятся на российской территории.