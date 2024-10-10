Corriere della Sera написала об условиях прекращения огня Киевом

Corriere della Sera: Киев прекратит огонь взамен на гарантии США и членство в ЕС

Зеленский готов к прекращению огня без признания потери территорий при гарантиях безопасности США и быстром вступлении в ЕС, пишет Corriere della Sera. Путин счел бесперспективными переговоры после событий в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина готова прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности США и членство в ЕС, пишет Corriere della Sera.

«Он [президент Украины Владимир Зеленский] был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта без признания новых границ в обмен на некоторые обязательства со стороны Запада», — говорится в материале.

Издание пишет, что целью турне Зеленского по Европе является получение гарантий быстрого вступления в ЕС. Также Украине необходимо убедиться в готовности США к обеспечению безопасности страны по примеру Японии, Южной Кореи и Филиппин. Corriere della Sera отмечает, что добиться этих целей «будет нелегко».

Ранее Зеленский утверждал, что конфликт на Украине может закончиться не позднее 2025 года. В качестве первого пункта «плана победы» он называл приглашение страны в НАТО.

Киев ранее настаивал на реализации «формулы мира», которая, в частности, содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, вошедших в состав России в 2014 и 2022 годах по итогам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признают результатов голосования и считают произошедшее аннексией. Россия исключает возможность переговоров на основе «формулы мира».

В июне президент России Владимир Путин озвучил свои условия для прекращения огня. Среди них оказались — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией, отказ Украины от членства в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эти предложения ультиматумом.

В начале августа вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили вторжение в Курскую область, там третий месяц продолжаются бои. На этом фоне Путин счел бесперспективными переговоры об урегулировании конфликта. Он называл «священным долгом» военнослужащих выдавить ВСУ из российского региона.