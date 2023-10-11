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Политика ,  
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В НАТО пообещали решительный ответ при подтверждении атаки на газопровод

Генсек НАТО пообещал «решительный и единый» ответ при атаке на инфраструктуру
В случае если взрыв у газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией окажется преднамеренной атакой, НАТО даст «решительный и единый» ответ, пообещал Столтенберг
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

В случае если подтвердится намеренная атака на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии, ответ НАТО будет «решительным и единым». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед началом двухдневной встречи глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.

«В случае если подтвердится намеренная атака на критическую инфраструктуру НАТО, последует единый и решительный ответ альянса», — заверил он.

Норвежские сейсмологи 10 октября сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Сейсмологическая служба Norsar оценила магнитуду сейсмособытия в 1, что, по словам экспертов, меньше, чем при взрывах на «Северных потоках» в прошлом году.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября прошлого года: на двух трубах первого и одной второго обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.

При этом специалисты Геологического исследовательского центра Эстонии не обнаружили вблизи газопровода сейсмической активности, указывающей на взрыв.

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вероятная утечка на Balticconnector произошла в результате внешнего воздействия. По данным Bloomberg, газопровод мог быть поврежден в ходе преднамеренных действий или саботажа. Власти подозревают в воздействии на трубопровод Россию, передает финское агентство Yle.

РБК обратился за комментарием в МИД России.

Согласно оценке главы компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунда, на возобновление работы трубопровода понадобятся месяцы, ремонт может продлиться до конца зимы.

Газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. Он предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

Длина трубопровода — около 80 км, пропускная способность — до 2,6 млрд куб. м в год.

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Виктория Громова Виктория Громова
Йенс Столтенберг газопровод Финляндия Эстония
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