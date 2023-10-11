Генсек НАТО пообещал «решительный и единый» ответ при атаке на инфраструктуру

В НАТО пообещали решительный ответ при подтверждении атаки на газопровод

В случае если взрыв у газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией окажется преднамеренной атакой, НАТО даст «решительный и единый» ответ, пообещал Столтенберг

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

В случае если подтвердится намеренная атака на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии, ответ НАТО будет «решительным и единым». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед началом двухдневной встречи глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.

«В случае если подтвердится намеренная атака на критическую инфраструктуру НАТО, последует единый и решительный ответ альянса», — заверил он.

Норвежские сейсмологи 10 октября сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Сейсмологическая служба Norsar оценила магнитуду сейсмособытия в 1, что, по словам экспертов, меньше, чем при взрывах на «Северных потоках» в прошлом году.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября прошлого года: на двух трубах первого и одной второго обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.

При этом специалисты Геологического исследовательского центра Эстонии не обнаружили вблизи газопровода сейсмической активности, указывающей на взрыв.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вероятная утечка на Balticconnector произошла в результате внешнего воздействия. По данным Bloomberg, газопровод мог быть поврежден в ходе преднамеренных действий или саботажа. Власти подозревают в воздействии на трубопровод Россию, передает финское агентство Yle.

РБК обратился за комментарием в МИД России.

Согласно оценке главы компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунда, на возобновление работы трубопровода понадобятся месяцы, ремонт может продлиться до конца зимы.