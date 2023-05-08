Путин посетит Киргизию с официальным визитом

Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с официальным визитом в 2022 году

Садыр Жапаров и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в 2022 году посетит Киргизию по приглашению главы государства Садыра Жапарова. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам двусторонних переговоров, документ опубликован на сайте Кремля.

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров <...> приглашает президента России Владимира Путина посетить Киргизскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято», — сказано в заявлении.

Жапаров приехал в Россию с официальным визитом 8 мая. В этот же день состоялись переговоры глав государств в расширенном формате с участием министров. Затем Жапаров и Путин начали двусторонние переговоры в формате рабочего завтрака. 9 Мая президент Киргизии должен посетить парад Победы на Красной площади.

В последний раз Путин посещал Киргизию в декабре 2022 года. Тогда он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В середине марта палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Согласно заявлению МУС, они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Кремль и российский МИД назвали решение суда «ничтожным» и напомнили, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей, принявших решение о выдаче ордеров.

Основополагающим документом МУС является Римский статут. По состоянию на конец марта его участницами были 123 страны. Киргизия не является участником Римского статута и не признает юрисдикцию суда.