Премьер Киргизии назвал дату визита Путина в страну

Премьер Киргизии: Путин приедет в страну с официальным визитом 12 октября

Самолёт Владимира Путина в аэропорту Бишкека, Киргизия (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин посетит Киргизию с официальным визитом 12 октября, сообщил премьер-министр страны Агылбек Жапаров.

В мае посетить Киргизию Путина пригласил президент страны Садыр Жапаров. Российский президент принял приглашение. В Кремле отмечали, что Путин посетит Киргизию в октябре, когда там будет проходить очередной саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).

Саммит глав государств СНГ пройдет в Бишкеке 12–13 октября.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что договорился о встрече с российским коллегой в Киргизии 15 октября.

В прошлый раз Путин посещал Киргизию в декабре 2022 года. Тогда он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). После этого Садыр Жапаров нанес ответный визит в Москву.