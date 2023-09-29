 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Премьер Киргизии назвал дату визита Путина в страну

Премьер Киргизии: Путин приедет в страну с официальным визитом 12 октября
Самолёт&nbsp;Владимира Путина в аэропорту Бишкека, Киргизия
Самолёт Владимира Путина в аэропорту Бишкека, Киргизия (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин посетит Киргизию с официальным визитом 12 октября, сообщил премьер-министр страны Агылбек Жапаров.

В мае посетить Киргизию Путина пригласил президент страны Садыр Жапаров. Российский президент принял приглашение. В Кремле отмечали, что Путин посетит Киргизию в октябре, когда там будет проходить очередной саммит Содружества Независимых Государств (СНГ).

Саммит глав государств СНГ пройдет в Бишкеке 12–13 октября.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что договорился о встрече с российским коллегой в Киргизии 15 октября.

В прошлый раз Путин посещал Киргизию в декабре 2022 года. Тогда он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). После этого Садыр Жапаров нанес ответный визит в Москву.

Теги
Персоны
Владимир Путин Киргизия официальный визит
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Пекине анонсировали визит Ван И в Москву и его встречу с Патрушевым
Политика
КНДР сообщила о возвращении Ким Чен Ына после визита в Россию
Политика
Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 16:25
Министр на Урале посоветовал жаловавшимся на воду жителям читать «Маугли» Общество, 19:31
Как медийная реклама помогает вырастить новые бренды Новая экономика, 19:26
В Белгородской области дрон сбросил взрывчатку на автомобили Политика, 19:26
От машинного зрения до защиты экологии: что умеет интернет вещей Тренды, 19:22
Пулккинен перешел в «Куньлунь», став единственным финном в КХЛ Спорт, 19:22
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 19:22
Премьер Киргизии назвал дату визита Путина в страну Политика, 19:08
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Зеленые горизонты: кто станет глобальным лидером новой экономики Новая экономика, 18:59
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 18:58
Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в следующем году Экономика, 18:57
В Туле прошло заседание Совета министров обороны государств СНГ Пресс-релиз, 18:53
Премии и удаленка: как бизнес работает с разными поколениями Тренды, 18:52
CEO Luding Group — об изменениях на алкогольном рынке Новая экономика, 18:49
Беглов заявил, что переезд «Газпрома» обернулся для Петербурга расходами Политика, 18:38