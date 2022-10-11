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Bloomberg узнал, что страны G7 не предложат конкретных мер помощи Украине

Bloomberg: страны G7 не предложат конкретных мер помощи Украине после российских ударов
«Большая семерка» не предложит Киеву новых мер помощи или поставок оружия, сообщил Bloomberg. Лидеры G7 собрались на срочное совещание после массированных ракетных ударов России по объектам инфраструктуры Украины
Онлайн-встреча&nbsp;глав государств G7
Онлайн-встреча глав государств G7 (Фото: Steffen Kugler / Getty Images)

В заявлении «Большой семерки» нет конкретных шагов для помощи Украине на фоне недавних ракетных ударов со стороны России, со ссылкой на проект документа сообщил Bloomberg.

«Страны не предложили каких-либо новых конкретных мер <...> или обещаний поставок оружия», — пишет агентство.

По его информации, лидеры G7 заявят о своей «непоколебимой» поддержке Украины. «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», — говорится в проекте заявления глав государств «Большой семерки».

Срочная совещание стран G7 проходит по просьбе Зеленского. Он запросил его 10 октября после того, как Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры Украины.

Совещание проводится в режиме видеоконференции. Зеленский выступил на нем в качестве гостя. Как пишет Reuters, президент попросил у стран «Большой семерки» предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также ввести «новые жесткие санкции» против Москвы.

Российские военные второй день подряд наносят массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине. К таким действиям они перешли после взрыва на Крымском мосту. Он произошел утром 8 октября. Погибли четыре человека, обрушились два автомобильных полотна и загорелись цистерны с топливом у грузового поезда, который двигался по железнодорожной части моста.

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Президент России Владимир Путин заявил, что подрыв моста организовали спецслужбы Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме.

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