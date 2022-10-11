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Новая Зеландия ввела санкции против 51 бизнесмена и 24 чиновников

Александр Абрамов
Александр Абрамов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Новая Зеландия ввела санкции против бизнесмена Александра Абрамова, а также других 50 бизнесменов и 24 чиновников, связанных с присоединенными к России территориями. Об этом заявила глава новозеландского МИДа Нанайя Махута во время пресс-конференции, ее транслировал канал 1News.

«Также под санкциями находится Evraz plc, сталелитейная компания, которая производит более 25% всех российских железнодорожных колес и почти все железнодорожные пути России. Господин Абрамов является основателем и бывшим генеральным директором Evraz, а также его вторым по величине акционером», — рассказала министр.

Абрамову и членам его семьи запретили въезжать в Новую Зеландию, принадлежащие им самолеты и суда не смогут заходить в воздушное пространство и порты государства. При этом, подчеркнула глава МИД, в случае с Абрамовым власти применили индивидуальный подход, при составлении санкционных списков были учтены его «связи с местной экономикой», а также возможное влияние полноценных санкций против него на новозеландских предпринимателей. Жители Новой Зеландии могли больше пострадать от этих мер, чем предприниматель, который «здесь не живет и лишь небольшая часть его состояния инвестирована в Новую Зеландию».

«Мне сообщили, что его представители в Новой Зеландии настаивают на том, что он не играл роли во вторжении и не жил в России с 2016 года, как ведущий бизнесмен, имеющий связи с политическими и экономическими элитами России, я ожидаю, что у него есть влияние, чтобы высказаться и быть услышанным», — добавила министр.

Махута отметила, что санкции также введены против всех депутатов и сенаторов России, запрещен экспорт и импорт в Россию предметов роскоши (вино, икра, морепродукты и др.), также «стратегически важных» продуктов (нефть, газ и связанное с ними оборудование). По данным МИДа, с апреля товарооборот между Россией и Новой Зеландии сократился в значительном объеме, импорт снизился на 75%.

«Сегодняшние дополнительные меры еще больше подкрепят наше сообщение России о том, что мы не будем финансировать или поддерживать российскую военную машину», — подчеркнула Махута.

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В санкционном списке Новой Зеландии находятся, таким образом, 102 российских предпринимателя, отмечает портал 1News.

В апреле против Абрамова и некоторых других предпринимателей из России ввели санкции власти Австралии, ему было запрещено посещать страну, активы (при их наличии) заморозили. В австралийском МИДе пояснили, что меры приняты в отношении «олигархов, близких к [президенту России Владимиру] Путину, содействующих и поддерживающих его возмутительные действия».

Защита Абрамова отвергает наличие у него «необходимого влияния», подчеркивая, что тот является частным лицом. «Он не из тех, кто оказывал помощь российским властям с точки зрения продвижения военных целей России», — сказал The Guardian адвокат предпринимателя Стюарт Левитт. Юрист добавил, что Абрамов проживает за пределами России, занимается бизнесом и не должен становиться целью властей Австралии. В начале августа Абрамов подал в суд на министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, требуя снять санкции. Ограничительные меры повлияли на деятельность бизнесмена в Австралии и Новой Зеландии, вызвали финансовые потери, рассказал адвокат Абрамова Рон Меркель.

Материал дополняется.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
санкции Новая Зеландия Александр Абрамов «Евраз» Evraz
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