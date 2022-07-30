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Россия ввела санкции против военных и журналистов из Новой Зеландии

В общей сложности в российский «стоп-лист» попали 32 новозеландца. В отношении них введен бессрочный запрет на въезд в Россию
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия ввела санкции против чиновников, военных и журналистов из Новой Зеландии в качестве ответа на ограничительные меры, принятые Веллингтоном против Москвы, сообщила пресс-служба МИДа. Санкции вводятся в отношении 32 человек, им запрещается въезд в Россию.

«В национальный «стоп-лист» дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», — говорится в сообщении министерства.

Под санкции среди прочих попали: заместитель министра обороны Новой Зеландии Майк Ядли, мэры Веллингтона Эндрю Фостер, Окленда Филип Гофф, Крайстчерча Лианн Дэлзиел, журналисты газеты The New Zealand Herald Мэтью Хутон и Джон Энтони, обозреватели Dominion Post Кейт Грин и Джози Пагани, корреспондент телеканала TVNZ Уэна Оуэн, а также высокопоставленные новозеландские военные и ряд депутатов городских советов.

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Фото:Scott Olson / Getty Images

Новая Зеландия вслед за западными странами начала вводить санкции против России из-за ситуации на Украине. Ограничительные меры коснулись высшего руководства, в том числе президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, ЦБ, и крупнейших российских банков, крупнейших бизнесменов и топ-менеджеров.

В начале апреля Новая Зеландия установила пошлину на весь российский импорт на уровне 35%. Это решение власти Новой Зеландии назвали «самым значительным экономическим ответом» страны на действия России на Украине.

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