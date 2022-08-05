Российский бизнесмен Абрамов подал в суд на МИД Австралии из-за санкций

Санкции Австралии против Абрамова нанесли серьезный ущерб репутации бизнесмена, а также привели к финансовым потерям, заявил его адвокат

Александр Абрамов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский бизнесмен Александр Абрамов, партнер Романа Абрамовича по горно-металлургическому холдингу Evraz, подал в суд на министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, сообщило AAP.

Абрамов требует снять с него санкции. По словам адвоката Рона Меркеля, они нанесли серьезный ущерб репутации бизнесмена, а также привели к финансовым потерям. Помимо этого, ограничительные меры повлияли и на деятельность Абрамова в Новой Зеландии, добавил он.

Меркель отметил, что только Австралия ввела подобные санкции против бизнесмена. По его словам, дело станет необычным, поскольку в иск войдут публичные заявления министра.

МИД Австралии ввел санкции против Абрамова наряду с рядом других российских бизнесменов в апреле. Они предусматривают запрет на въезд и заморозку активов.

На тот момент главой МИД Австралии была Марис Пейн (в мае она ушла в отставку, а ее пост заняла Пенни Вонг). Она заявила, что санкции вводятся против «олигархов, близких к [президенту России Владимиру] Путину, содействующих и поддерживающих его возмутительные действия», передает ABC.

Защита Абрамова настаивает, что бизнесмен «не относится к категории лиц, обладающих необходимым влиянием». «Он не из тех, кто оказывал помощь российским властям с точки зрения продвижения военных целей России. По сути, он частное лицо, которое живет за пределами России и ведет бизнес, и он не должен становиться целью австралийских властей», — сказал The Guardian адвокат бизнесмена Стюарт Левитт.

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На 5 августа Forbes оценивает состояние Абрамова в $6,4 млрд. Ему принадлежит 19,32% акций Evraz. В марте бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании.

В Кремле неоднократно осуждали санкции против российских бизнесменов. «То, что коллективный Запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь иначе, как бандитизмом на международном уровне», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти санкции говорят о «крахе «святости» частной собственности и частного бизнеса» в западных странах и показывают, что вести бизнес там стало опасно.