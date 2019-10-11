Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме

«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции <...> И почему мы не должны этим дорожить?», — сказал российский президент. Ранее западные политики раскритиковали Путина за слова об «изжившей себя» идее либерализма

Президент России Владимир Путин рассказал, что его «пытаются пощипывать» из-за высказываний о либерализме.

«Вы, наверное, обратили внимание — пытаются там меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции <...> И почему мы не должны этим дорожить?» — сказал Путин на заседании Совета глав СНГ в Ашхабаде, передает ТАСС.

Он добавил, что «нет никаких оснований» для России и стран СНГ не поддерживать свои собственные традиции.