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Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме
«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции <...> И почему мы не должны этим дорожить?», — сказал российский президент. Ранее западные политики раскритиковали Путина за слова об «изжившей себя» идее либерализма

Президент России Владимир Путин рассказал, что его «пытаются пощипывать» из-за высказываний о либерализме.

«Вы, наверное, обратили внимание — пытаются там меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции <...> И почему мы не должны этим дорожить?» — сказал Путин на заседании Совета глав СНГ в Ашхабаде, передает ТАСС.

Он добавил, что «нет никаких оснований» для России и стран СНГ не поддерживать свои собственные традиции.

Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя

В конце июня президент России дал интервью британской газете Financial Times, в котором раскритиковал либеральную идею: «Она просто себя изжила окончательно. Наши западные партнеры признали, что некоторые элементы ее нереалистичны». В частности, по мнению Путина, либерализм на Западе привел к отрыву руководящих элит от населения. При этом президент отметил, что самая идея имеет право на существование, но ее сторонники не должны думать, что у либерализма «есть право быть абсолютно доминирующим фактором».

После выхода интервью пресс-секретаря Путина Дмитрий Песков заверил, что президенту близки идеи либерализма, однако он критиковал навязывание этой идеи другим.

Политика
Джонсон предложил способ доказать Путину жизнеспособность либерализма

С Путиным публично не согласились сразу несколько высокопоставленных западных политиков. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, рассуждая о необходимости доказать жизнеспособность либерализма на примере Brexit, указал на недостатки российской капиталистической системы. «Владимир, есть некоторые страны, где капитализмом считается система, <...> где, согласно Росстату, каждый третий житель страны не может позволить себе более двух пар обуви в год, где 12% населения пользуется удобствами на улице», — сказал он.

Политика
Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее

В начале октября, на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», Путин поспорил о собственном интервью с модератором дискуссии, американским журналистом Киром Симмонсом, который заявил, что в беседе с FT российский президент спрогнозировал конец либеральной демократии.

«Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Откуда вы это взяли? Это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала подмена, а потом осуждение на фоне ложной информации», — ответил ему Путин.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Путин, либерализм
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