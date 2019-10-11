Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме

В конце июня президент России дал интервью британской газете Financial Times, в котором раскритиковал либеральную идею: «Она просто себя изжила окончательно. Наши западные партнеры признали, что некоторые элементы ее нереалистичны». В частности, по мнению Путина, либерализм на Западе привел к отрыву руководящих элит от населения. При этом президент отметил, что самая идея имеет право на существование, но ее сторонники не должны думать, что у либерализма «есть право быть абсолютно доминирующим фактором».
После выхода интервью пресс-секретаря Путина Дмитрий Песков заверил, что президенту близки идеи либерализма, однако он критиковал навязывание этой идеи другим.
С Путиным публично не согласились сразу несколько высокопоставленных западных политиков. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, рассуждая о необходимости доказать жизнеспособность либерализма на примере Brexit, указал на недостатки российской капиталистической системы. «Владимир, есть некоторые страны, где капитализмом считается система, <...> где, согласно Росстату, каждый третий житель страны не может позволить себе более двух пар обуви в год, где 12% населения пользуется удобствами на улице», — сказал он.
В начале октября, на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», Путин поспорил о собственном интервью с модератором дискуссии, американским журналистом Киром Симмонсом, который заявил, что в беседе с FT российский президент спрогнозировал конец либеральной демократии.
«Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Откуда вы это взяли? Это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала подмена, а потом осуждение на фоне ложной информации», — ответил ему Путин.