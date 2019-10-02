Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии. По словам Путина, журналист исказил смысл его слов о либеральной демократии, сказанных во время интервью изданию Financial Times (FT).

В ходе форума Симмонс заявил, что в интервью FT Путин спрогнозировал конец либеральной демократии, и предрек скорый конец западному образу жизни.

Президент ответил, что это «неправильная и очень вольная интерпретация» сказанных им слов. «Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Откуда вы это взяли? Это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала подмена, а потом осуждение на фоне ложной информации», — сказал Путин.

В интервью FT было сказано, что «либеральная модель не имеет права на доминирование» и не может считать себя «единственной верной в мире», поскольку «мир гораздо многообразнее», напомнил президент. «Мир развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот о чем я говорил», — уточнил он.