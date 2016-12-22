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Суд арестовал футболиста Кокорина на два месяца
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Суд арестовал футболиста Кокорина на два месяца
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 20:58
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Суд арестовал футболиста Кокорина на два месяца
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинителей и следователя. После драки в центре Москвы футболист проходит по двум статьям Уголовного кодекса — побои и хулиганство
Александр Кокорин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Тверской районный суд избрал меру пресечения для нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина в виде ареста на два месяца, до 8 декабря, передает корреспондент РБК из зала суда.

Суд по избранию меры пресечения Кокорину и Мамаеву. Онлайн-трансляция
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Зачитывая материалы дела, судья отметила, что спортсмен готов к сотрудничеству со следствием и раскаивается в содеянном. Она подчеркнула, что есть основания полагать, что подозреваемый может скрыться от следствия.

Сторона обвинения и следователь настаивали на том, чтобы Кокорина арестовали на два месяца. Адвокат просил отклонить ходатайство избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Защита считает, что квалификация совершенного спортсменом преступления, определенная правоохранительными органами как хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), является излишне жесткой.

«Преступление было им совершено не ради демонстративного нарушения правил поведения, а на почве внезапно возникших неприязненных отношений с потерпевшим», — подчеркнул адвокат в ходе заседания суда.

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Перед тем как судья удалилась для принятия решения, Кокорин заявил, что ему стыдно за свое поведение и за свой поступок, и попросил не лишать его свободы.

«Уважаемый суд, сначала я хотел бы принести извинения за свой недостойный поступок потерпевшему Паку. Мне очень стыдно за свое поведение перед семьей, родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо, сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину», — сказал футболист.

Дело против Мамаева и Кокорина. Главное
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Одновременно с заседанием по Кокорину в другом зале Тверского районного суда проходят слушания по избранию меры пресечения футболисту Павлу Мамаеву. Помимо них в драке участвовал и младший брат Кокорина — Кирилл. Суд также арестовал его на два месяца, до 8 декабря.

Всего Кокорина и Мамаева обвиняют в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса — по ст. 116 (побои) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство организованной группой). Наказание по первой статье подразумевает лишение свободы сроком до двух лет, по второй — до семи лет в зависимости от состава преступления.

Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов Еще 5 фото
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В минувший понедельник, 8 октября, в одном из кафе в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором разработчика проекта «Кортеж» — ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» — Сергеем Гайсиным. До стычки с чиновниками спортсмены в компании других молодых людей напали на личного водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа. У Пака врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Авторы: Анна Трунина, Маргарита Алехина.
Теги: Александр Кокорин , футболист , арест
Главное
Суд по избранию меры пресечения Кокорину и Мамаеву. Онлайн-трансляция Общество
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