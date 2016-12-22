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Суд по избранию меры пресечения Кокорину и Мамаеву. Онлайн-трансляция
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Суд по избранию меры пресечения Кокорину и Мамаеву. Онлайн-трансляция
Тверской районный суд избирает меру пресечения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. В их отношении расследуются два уголовных дела: одно по статье о побоях, второе — о хулиганстве.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
20:14
Тем временем РАПСИ пишет, что в закрытом судебном заседании арестован брата футболиста Кокорина — Кирилл.
20:13
Кажется, что журналисты, прибывшие в суд, выбрали заседание по избранию меры пресечения Кокорину. Никаких новостей о том, что происходит на другом этаже, где проходит заседание по Мамаеву, нет.
20:11
Следователь и обвинение настаивают на мере пресечения в качестве ареста сроком на два месяца. ​Адвокат просит отклонить ходатайство избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.
20:09
Судья удалилась для принятия решения.
20:08
Кокорин выступает в суде: «Уважаемый суд, сначала я хотел бы принести извинения за свой недостойный поступок потерпевшему Паку. Мне очень стыдно за свое поведение перед семьей, родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо, сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину. Прошу не лишать меня свободы».
20:06
«Преступление было им совершено не ради демонстративного нарушения правил поведения, а на почве внезапно возникших неприязненных отношений с потерпевшим», — подчеркивает адвокат. По его мнению, квалификация по ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц) — излишне жесткая.
20:04
Теперь выступает адвокат Кокорина Олег Попов. «Все доводы следствия носят декларативный характер», — начинает он и говорит о безосновательности заявлений следствия. Например, его подзащитному незачем скрываться, так как в Москве у него квартира, семья и социальные связи. Кокорин никогда не привлекался к уголовной ответственности, известен как профессионал и любящий семьянин.
20:03
В другом протоколе описывается потасовка в кафе. Согласно записям, в 9:06 Кокорин подошел к столу Пака и ударил его стулом, затем видно, как выплеснули жидкость из стакана в руках мужчины, после чего Кирилл Кокорин ударил Пака по лицу. Дальше к ним подошел Мамаев и начал бить Пака.
20:01
Судья читает описание видео с камеры наблюдения из одного из протоколов, согласно которому сначала Мамаев нанес Соловчуку не менее трех ударов в лицо. Когда тот попытался убежать, его догнали. Кокорин держал водителя за воротник, а Мамаев бил. В нападении также принимали участие младший брат Кокорина Кирилл и некто Куропаткин.
19:57

Подозреваемым показали видеозаписи обоих конфликтов, они прокомментировали их следствию. Но в некоторых местах разобрать, где чья реплика, не смогли, потому что «разговор происходил на повышенных тонах».

Видео: 112 / Telegram

19:55

«Решили выяснить у водителя, почему он выражается в наш адрес. Водитель пояснил, что это его мнение. Началась перепалка», — так Кокорин описывает в показаниях начало того утра. Также футболист упомянул, что заметил, что у водителя разбит нос, но как он оказался разбит, спортсмен не понял.

Видео: 112 / Telegram

Сизинцева пересказывает показания кого-то из друзей Кокорина. Из них следует, что водитель обругал нетрезвую девушку, кто-то сказал об этом Мамаеву, тот — Кокорину, после чего и началась драка. После ее окончания футболисты и их знакомые пошли в кафе, где, как следует из показаний, конфликт спровоцировал Пак.

19:50
Интересы Кокорина представляет адвокат Олег Попов. Утром стало известно, что футболист сменил адвоката Умалата Сайгитова, который защищал в суде члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза.
19:48
Допрошенные сотрудники кафе сошлись во мнении, что футболисты вели себя оскорбительно, шумно и вызывающе, следует из материалов, которые читает Сизинцева. Ругательства Кокорина, которые цитируют свидетели, судья опускает.
19:47

Кокорин говорит, что в «Кофемании» они «продолжали распивать спиртное, но вели себя адекватно и никого не оскорбляли». Увидев Пака, они вслух отметили, что он похож на «мужчину из клипа», а тот шутку не оценил и стал обзываться, следует из показаний футболистов.

Александр Кокорин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

19:46
Все произошло возле караоке-клуба «Эгоист». Кокорин и Мамаев в своих показаниях упомянули, что водитель сам их обозвал и начал драку первым.
19:45
Еще одно заявление написал Виталий Соловчук — водитель машины ведущей «Первого канала». Из его показаний следует, что утром 8 октября он ненадолго оставил машину, и в нее села незнакомая ему девушка в состоянии сильного опьянения. Он постучался в стекло и потребовал ее выйти. В это время его окликнул мужской голос. На него беспричинно набросились два человека и избили. Соловчук продолжает находиться в Боткинской больнице с черепно-мозговой травмой.
 
19:43

Потасовка продолжалась около восьми минут, следует из показаний Пака и Гайсина. Они признаны потерпевшими. У Гайсина диагностированы ушиб подбородка, кисти и рассечение губы.

19:37
Судья переходит к рассмотрению материалов. Из заявления потерпевшего во время драки в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака следует, что он сделал замечание шумной компании молодых людей, распивавших спиртное и кричавших ему расистские ругательства. Те среагировали агрессивно. В конфликт вмешался его коллега гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Началась потасовка. Пак получил множество травм, в том числе сотрясение мозга. В деле есть справка из медицинского центра.
19:33

Чтобы вам было удобнее узнать о допросе Мамаева и Кокорина, мы нарисовали для вас комикс.

19:31
Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве Костюкова полностью поддерживает свое ходатайство, с ней согласен и прокурор Кочнев. Последний указывает на «пренебрежение нормами поведения», которое выказал Кокорин, и на то, что на свободе остаются его неустановленные соучастники.
Теги: Александр Кокорин , Павел Мамаев
Авторы: Маргарита Алехина, Юлия Сапронова.
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