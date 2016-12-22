Суд по избранию меры пресечения Кокорину и Мамаеву. Онлайн-трансляция

Подозреваемым показали видеозаписи обоих конфликтов, они прокомментировали их следствию. Но в некоторых местах разобрать, где чья реплика, не смогли, потому что «разговор происходил на повышенных тонах».
«Решили выяснить у водителя, почему он выражается в наш адрес. Водитель пояснил, что это его мнение. Началась перепалка», — так Кокорин описывает в показаниях начало того утра. Также футболист упомянул, что заметил, что у водителя разбит нос, но как он оказался разбит, спортсмен не понял.
Сизинцева пересказывает показания кого-то из друзей Кокорина. Из них следует, что водитель обругал нетрезвую девушку, кто-то сказал об этом Мамаеву, тот — Кокорину, после чего и началась драка. После ее окончания футболисты и их знакомые пошли в кафе, где, как следует из показаний, конфликт спровоцировал Пак.
Кокорин говорит, что в «Кофемании» они «продолжали распивать спиртное, но вели себя адекватно и никого не оскорбляли». Увидев Пака, они вслух отметили, что он похож на «мужчину из клипа», а тот шутку не оценил и стал обзываться, следует из показаний футболистов.
Потасовка продолжалась около восьми минут, следует из показаний Пака и Гайсина. Они признаны потерпевшими. У Гайсина диагностированы ушиб подбородка, кисти и рассечение губы.
Чтобы вам было удобнее узнать о допросе Мамаева и Кокорина, мы нарисовали для вас комикс.