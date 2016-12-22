Суд по избранию меры пресечения Кокорину и Мамаеву. Онлайн-трансляция

«Решили выяснить у водителя, почему он выражается в наш адрес. Водитель пояснил, что это его мнение. Началась перепалка», — так Кокорин описывает в показаниях начало того утра. Также футболист упомянул, что заметил, что у водителя разбит нос, но как он оказался разбит, спортсмен не понял.

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Сизинцева пересказывает показания кого-то из друзей Кокорина. Из них следует, что водитель обругал нетрезвую девушку, кто-то сказал об этом Мамаеву, тот — Кокорину, после чего и началась драка. После ее окончания футболисты и их знакомые пошли в кафе, где, как следует из показаний, конфликт спровоцировал Пак.