Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку

Алексей Кокорин объявил об уходе в отставку. Губернатор принял «обдуманное решение» в связи с переходом на новое место работы, говорится в сообщении на сайте правительства Курганской области

Алексей Кокорин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин объявил об уходе в отставку. Сообщение об этом размещено на сайте правительства региона. Ранее о готовящейся отставке Кокорина сообщали источники РБК, близкие к администрации президента.

В сообщении пресс-службы говорится, что такое решение чиновник принял «в связи с переходом на новое место работы». Собеседники РБК при этом ранее указывали, что среди причин ухода Кокорина — сохраняющийся низкий уровень социально-экономического развития региона.

В разговоре с ТАСС губернатор заявил, что получил предложение перейти в совет директоров одной из госкорпораций, где его деятельность будет связана с промышленностью.

«Было предложение одной из госкорпораций перейти в совет директоров, заниматься интересным делом», — сказал он, уточнив, что будет работать как в Москве, так и в регионах. О какой госкорпорации идет речь, Кокорин не сказал.

Пока нет никакой информации о преемнике Кокорина, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь губернатора Ольга Сапожникова, отметив, что сам глава региона сейчас находится в Москве и вернуться в Курган должен только в среду.

Свой первый губернаторский срок Алексей Кокорин еще не отработал: он возглавил регион в 2014 году, тогда он был врио губернатора (а до этого главой города Шадринска) и на выборах главы области получил 84,87% голосов избирателей.

Источники РБК ранее отмечали, Кокорин перед выборами не принадлежал ни к одной из федеральных групп влияния, а в качестве кандидата на пост губернатора его предлагал полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

Курганская область требует «закачки» денег, без которой новый губернатор вряд ли изменит ситуацию, так как регион депрессивный, а его природные ресурсы ограниченные, отметил политолог Андрей Колядин. «Кокорин точно не был самым плохим или слабым губернатором. Регион не подарок, кому бы он ни достался», — утверждает эксперт.

Практически одновременно с Кокориным в отставку подал и губернатор Липецкой области Олег Королев. Объясняя свое решение, он заявил, что ему пора «уступить дорогу молодежи». «Впереди много свершений, новые дерзновенные планы», — отметил Королев, добавив, что попросил президента перевести его на другую работу.

26 сентября Владимир Путин отправил в отста​вку главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова и губернатора Астраханской области Александра Жилкина. Также губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко был переведен в Приморский край.

Источники РБК говорили о возможной отставке не только Королева и Кокорина, но также губернатора Курской области Александра Михайлова и губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой. ​​