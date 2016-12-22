Курский губернатор согласился «по-солдатски» принять известие об отставке

Губернатор Курской области Александр Михайлов прокомментировал информацию о своей возможной отставке, которая может произойти в ближайшее время, передает 46tv.ru

«Компания идет, СМИ ее подхватили и муссируют. А если это и состоится, ну что делать? Я солдат. Я всегда это говорил», — заявил губернатор, добавив, что в появлении информации об отставке нет ничего неожиданного.

По словам Михайлова, он готов «выполнить любую команду». «Если они считают, что после ухода опытных руководителей в регионах будет лучше, давайте предоставим им эту возможность. А сами примем это по-солдатски», — добавил губернатор.

Глава Курской области подчеркнул, что для него в отставке нет ничего нового или трагичного.

В конце сентября два источника РБК, близких к администрации президента, сообщили, что в ближайшее время Александр Михайлов, который руководит Курской областью с 2000 года, может быть отправлен в отставку. Позднее два источника, близких к региональным властям, заявили РБК, что на должность курского губернатора может быть назначен заместитель министра строительства и выпускник «школы губернаторов» РАНХиГС Андрей Чибис.