Песков допустил продолжение ротации в губернаторском корпусе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в ближайшее время могут вновь произойти перестановки в губернаторском корпусе. Об этом он заявил «Известиям».

По его словам, ротация губернаторов может затронуть еще ряд регионов. «Владимир Путин продолжит кампанию по кадровому обновлению региональных властей», — приводит слова пресс-секретаря газета.

Песков уточнил, что смена глав регионов может произойти в том случае, если Владимир Путин посчитает это необходимым.

Днем 26 сентября в отставку «в связи с переходом на другую работу» ушли губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

Кроме того, Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. В свою очередь источники РБК, близкие к Кремлю, заявили, что в отставку в ближайшее время может уйти губернатор Курской области Александр Михайлов.