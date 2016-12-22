Путин сменил астраханского губернатора

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин попросил президента перевести его на другое место работы. На его должность Владимир Путин временно назначил замруководителя Федеральной таможенной службы ​Сергея Морозова

Александр Жилкин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин покидает свой пост. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, Жилкин обратился к нему с просьбой перевести его на другое место работы.

Временно исполняющим обязанности губернатора президент назначил замруководителя Федеральной таможенной службы ​Сергея Морозова.

Президент объяснил назначение тем, что на прошлых рабочих местах Морозов продемонстрировал «хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу». «Что касается будущего, мы с вами посмотрим. Оно будет зависеть от того, насколько успешно вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе», — сказал Путин.

О том, что Жилкин может покинуть свой пост в начале октября, писали «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совфеде. Вероятным претендентом на эту должность называли главу областного заксобрания Игоря Мартынова. В пресс-службе тогда отказались комментировать эту информацию агентству, назвав ее слухами.

Жилкин возглавлял Астраханскую область с 2004 года. После избрания он провел реформу органов исполнительной власти в регионе, а также подписал новый устав области.​

Морозов был назначен замруководителя ФТС в августе 2017 года. Ранее он был помощником министра обороны.