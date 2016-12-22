ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,49 65,39 EUR Нал. 78,09 76,90 USD Бирж. 65,98 +0,09 EUR Бирж. 77,51 -0,05 USD ЦБ. 65,76 -0,07 EUR ЦБ. 77,38 +0,00 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6509,80 +103,40 IMOEX 2431,82 -0,51% RTSI 1161,08 -0,68% Brent 81,32 -0,65% DJIA 26544,42 +0,20% Nasdaq 8030,18 +0,28%
Путин сменил астраханского губернатора
Лента новостей
Акции «Магнита» отреагировали падением на новую стратегию компании 18:08, Бизнес Путин сменил Кокова на Кокова во главе Кабардино-Балкарии 18:01, Политика Трамп поблагодарил Россию и Сирию за остановку наступления в Идлибе 18:01, Политика Дом детства Гарри Поттера выставили на продажу со скидкой в Англии 17:58, Недвижимость Бывшего хоккеиста «Локомотива» заподозрили в торговле наркотиками 17:55, Спорт Вице-премьер Борисов назвал возможную причину падений ракет «Протон» 17:46, Общество Суд признал «ВИМ-Авиа» банкротом 17:42, Бизнес «Магнит» откажется от гипермаркетов 17:38, Бизнес Обвиняемому в хищении экс-владельцу ФК «Портсмут» назначен домашний арест 17:34, Общество Кудрин стал доктором наук 17:30, Политика Путин сменил астраханского губернатора 17:22, Политика Платежная система Circle представила токен USD Coin 17:21, Крипто ФАС подтвердила согласие Schlumberger передать России технологии 17:06, Бизнес Паваротти и гастрономия: чем известна родина Maserati 16:57, РБК и Maserati Козак заявил о готовности вернуть экономические отношения с Молдавией 16:57, Политика СК назвал причину задержания брата экс-главы Дагестана Абдулатипова 16:39, Политика WSJ узнала о планах США убрать часть Patriot из стран Ближнего Востока 16:31, Политика Ингушетия и Чечня на фоне протестов обменялись «равноценными землями» 16:23, Политика Чем определяется ценность мяса и его стоимость 16:23, РБК и Мираторг Толоконникова сообщила о выписке Верзилова из больницы 16:13, Общество Про какие модные тренды можно забыть и чем их заменить 16:10, Pink ЦБ выявил одну из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы 16:05, Финансы ФСБ передала Русскому музею картину Саврасова 16:02, Общество Памфилова заявила о невозможности пересчета голосов на выборах в Приморье 16:01, Политика МГУ вошел в топ-200 университетов мира в рейтинге THE 16:01, Общество В «Ростехе» отвергли влияние санкций на производство авиадвигателей 15:59, Экономика Коллекционные метры: сколько стоят самые дорогие пентхаусы в Москве 15:54, РБК и Элитная недвижимость Хранить или избавляться: цена Bitcoin Cash выросла до $448 15:50, Крипто
Путин сменил астраханского губернатора
Политика, 17:22
0
Путин сменил астраханского губернатора
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин попросил президента перевести его на другое место работы. На его должность Владимир Путин временно назначил замруководителя Федеральной таможенной службы ​Сергея Морозова
Александр Жилкин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин покидает свой пост. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, Жилкин обратился к нему с просьбой перевести его на другое место работы.

Временно исполняющим обязанности губернатора президент назначил замруководителя Федеральной таможенной службы ​Сергея Морозова.

Регионы на марше: как последние выборы могут изменить российскую политику
Политика

Президент объяснил назначение тем, что на прошлых рабочих местах Морозов продемонстрировал «хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу». «Что касается будущего, мы с вами посмотрим. Оно будет зависеть от того, насколько успешно вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе», — сказал Путин.

О том, что Жилкин может покинуть свой пост в начале октября, писали «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совфеде. Вероятным претендентом на эту должность называли главу областного заксобрания Игоря Мартынова. В пресс-службе тогда отказались комментировать эту информацию агентству, назвав ее слухами.

Жилкин возглавлял Астраханскую область с 2004 года. После избрания он провел реформу органов исполнительной власти в регионе, а также подписал новый устав области.

Морозов был назначен замруководителя ФТС в августе 2017 года. Ранее он был помощником министра обороны.

Автор: Александра Федотова.
Теги: Александр Жилкин , Губернатор , Астраханская область
Главное
Путин сменил Кокова на Кокова во главе Кабардино-Балкарии Политика
Материалы по теме
Действующий губернатор Владимирской области признала поражение на выборах Политика
Избранный губернатор Хабаровского края рассказал о своих планах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter