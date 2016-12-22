Путин сменил астраханского губернатора

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин покидает свой пост. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
По словам главы государства, Жилкин обратился к нему с просьбой перевести его на другое место работы.
Временно исполняющим обязанности губернатора президент назначил замруководителя Федеральной таможенной службы Сергея Морозова.
Президент объяснил назначение тем, что на прошлых рабочих местах Морозов продемонстрировал «хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу». «Что касается будущего, мы с вами посмотрим. Оно будет зависеть от того, насколько успешно вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе», — сказал Путин.
О том, что Жилкин может покинуть свой пост в начале октября, писали «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совфеде. Вероятным претендентом на эту должность называли главу областного заксобрания Игоря Мартынова. В пресс-службе тогда отказались комментировать эту информацию агентству, назвав ее слухами.
Жилкин возглавлял Астраханскую область с 2004 года. После избрания он провел реформу органов исполнительной власти в регионе, а также подписал новый устав области.
Морозов был назначен замруководителя ФТС в августе 2017 года. Ранее он был помощником министра обороны.