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Путин сменил Кокова на Кокова во главе Кабардино-Балкарии
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Путин сменил Кокова на Кокова во главе Кабардино-Балкарии
Политика, 18:01
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Путин сменил Кокова на Кокова во главе Кабардино-Балкарии
Новым руководителем Кабардино-Балкарии президент предложил стать сыну бывшего главы региона и однофамильцу нынешнего
Владимир Путин и Казбек Коков  (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин предложил возглавить администрацию Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову, сыну Валерия Кокова, руководившего республикой в 1992-2005 годах. По стечению обстоятельств нынешний руководитель Кабардино-Балкарии тоже носит фамилию Коков, однако с будущим сменщиком они не родственники.

«Ваш однофамилец, Юрий Александрович Коков, попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву. Хочу предложить Вам вернуться в Кабардино-Балкарию — на первом этапе в качестве исполняющего обязанности главы республики», — сказал Путин 26 сентября в ходе встречи с Казбеком Коковым, ​напомнив собеседнику, несколько лет проработавшему в президентской администрации, о том, что его семья «наитеснейшим образом» связана с Кабардино-Балкарией.

«Спасибо за оказанное доверие. Я готов», — ответил Коков.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Путин , Кабардино-Балкария
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