Шольц заявил о «моменте для дискуссий» о завершении конфликта на Украине
Сейчас тот момент, когда необходимо ускорить завершение военного конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF.
«Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», — сказал он.
Шольц также выступил за участие России во втором «саммите мира» и назвал хорошими отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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