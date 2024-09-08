Канцлер ФРГ Шольц: настал момент для дискуссий о завершении конфликта на Украине

Шольц заявил о «моменте для дискуссий» о завершении конфликта на Украине

Олаф Шольц (Фото: Leon Kuegeler / Reuters)

Сейчас тот момент, когда необходимо ускорить завершение военного конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF.

«Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации, и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», — сказал он.

Шольц также выступил за участие России во втором «саммите мира» и назвал хорошими отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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