Евросовет одобрил ужесточение миграционного законодательства

Евросовет одобрил финальный документ, касающийся реформы миграционного законодательства. ЕС ужесточает контроль за мигрантами на фоне рекордного притока просителей убежища

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14 мая Евросовет одобрил Новый пакт о миграции и предоставлении убежища. Он предполагает усиление контроля на внешних границах ЕС, более справедливое распределение беженцев между странами и усиление борьбы с нелегалами.

«Сегодня Евросовет одобрил знаковую реформу европейской системы убежища и миграции. Она устанавливает набор правил, которые помогут управлять прибытиями [беженцев] упорядоченным образом, принимать эффективные и единообразные процедуры и обеспечивать справедливое распределение бремени между государствами-членами», — говорится в пресс-релизе высшего политического органа ЕС.

В общей сложности Евросовет одобрил десять законодательных актов, которые ранее большинством принял Европарламент. Среди них — положение о скрининге, которое вводит проверку граждан третьих стран на внешних границах ЕС. Также новая реформа предполагает введение «положения о кризисе и форс-мажоре», которое позволит странам объединения применять крайние меры (выдворение), если система предоставления убежища ЕС окажется под угрозой из-за внезапного и массового прибытия беженцев, как во время кризиса 2015–2016 годов, или в результате форс-мажорных обстоятельств — например, пандемии.

Еще одним важным изменением станет внедрение системы «обязательной солидарности», которая позволит пропорционально распределять мигрантов между странами ЕС, если одно или несколько государств-членов столкнутся с их сильным наплывом.

Как отмечается в пресс-релизе Евросовета, у государств — членов ЕС будет два года, чтобы адаптировать свое законодательство в соответствии с принятой реформой. Еврокомиссия, в свою очередь, вскоре представит план ее реализации для оказания помощи государствам — членам объединения в этом процессе. Новое законодательство должно вступить в силу к июню 2026-го.

В 2023 году в ЕС было зарегистрировано рекордное число заявлений о предоставлении убежища после кризиса 2015–2016 годов — согласно последним данным Агентства Европейского союза по делам убежища (EUAA), их было 1,14 млн. Это количество выросло на 18% по сравнению с 2022 годом.

Основными просителями в 2023 году оказались сирийцы (181 тыс. заявок в ЕС, на 38% больше, чем в 2022-м) и афганцы (114 тыс. заявок, на 11% меньше, чем в 2022-м). На фоне войны на Ближнем Востоке было зафиксировано также рекордное число заявителей из Палестины — около 11,6 тыс.

Ранее с критикой миграционной реформы ЕС выступили правозащитники, включая представителей Совета ООН по правам человека. Они предупредили, что некоторые из положений пакта затруднят доступ к справедливой процедуре предоставления убежища и могут ограничить права наиболее уязвимой категории беженцев.