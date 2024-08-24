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Неизвестный напал с ножом на людей в Германии во время 650-летия города

В Золингене три человека погибли при нападении с ножом на 650-летии города
В результате атаки по меньшей мере три человек погибли, еще несколько получили ранения. Праздник был отменен

Неизвестный напал с ножом на людей во время празднования 650-летия немецкого города Золинген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), по меньшей мере три человек погибли, пишет Solinger Tageblatt.

Еще четверо получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии, рассказали источники издания. По словам одного из организаторов праздника Филиппа Мюллера, пострадали девять человек.

Нападение произошло в районе Фронхоф в центре города. Празднование было прервано, полиция попросила людей покинуть район. Центр города оцеплен.

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Как уточняет Bild, нападение случилось около 21:45 (22:45 мск). По словам очевидцев, нападавший, «похожий на араба», скрылся.

В британском городе Саутпорт в результате атаки на детскую танцевальную студию были убиты три девочки. Произошедшее вызвало массовые протесты ультраправых в стране. Обвинения в нападении были предъявлены 17-летнему Акселю Рудакубане, его арестовали. Подросток родился в Кардиффе, столице Уэльса, его семья родом из Руанды.

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Елена Чернышова
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