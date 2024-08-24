Неизвестный напал с ножом на людей в Германии во время 650-летия города
Неизвестный напал с ножом на людей во время празднования 650-летия немецкого города Золинген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), по меньшей мере три человек погибли, пишет Solinger Tageblatt.
Еще четверо получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии, рассказали источники издания. По словам одного из организаторов праздника Филиппа Мюллера, пострадали девять человек.
Нападение произошло в районе Фронхоф в центре города. Празднование было прервано, полиция попросила людей покинуть район. Центр города оцеплен.
Как уточняет Bild, нападение случилось около 21:45 (22:45 мск). По словам очевидцев, нападавший, «похожий на араба», скрылся.
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