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Политика ,  
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МВД Германии пообещало депортировать исламистов в Сирию и Афганистан

МВД ФРГ анонсировало депортацию насильников и исламистов в Сирию и Афганистан
С призывом ужесточить наказание за исламистские и политически мотивированные преступления в начале месяца выступил канцлер Олаф Шольц. Это последовало за несколькими нападениями мигрантов на политиков и представителей полиции
Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press
Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Немецкие власти ведут конфиденциальные переговоры с властями Сирии и Афганистана о последовательной депортации в эти страны представляющих опасность беженцев, в частности — «насильников-исламистов», заявила газете Bild (ее русскоязычная версия признана иноагентом) глава МВД Германии Нэнси Фезер.

«Интересы безопасности Германии, безусловно, стоят для меня на первом месте. Мы хотим последовательно депортировать [преступников], в частности, исламистов и насильников. Мы ведем конфиденциальные переговоры с различными государствами, чтобы снова сделать возможной депортацию в Афганистан и Сирию», — сказала Фезер.

По ее словам, министерство постарается как можно скорее оказать поддержку федеральным землям, ответственным за эти депортации, чтобы «те, кто не имеет права оставаться в Германии, покинули нашу страну значительно быстрее»

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Политика
Олаф Шольц

С призывом ужесточить наказание за исламистские и политически мотивированные преступления 6 июля выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Тогда же он заявил, что намерен разрешить депортацию опасных преступников в Афганистан и Сирию. Как отмечает Bild, власти рассматривают вариант депортировать «преступников-исламистов» в любую страну происхождения, даже если она не классифицируется как безопасная.

За сутки до заявления Шольца в Мангейме (федеральная земля Баден-Вюртемберг) мигрант напал с ножом на политика от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Злоумышленник был задержан. Это уже второй случай атаки в городе — 31 мая уроженец Афганистана там же напал на участников митинга правых и охранявших его полицейских. В результате атаки шесть человек были ранены. Преступника застрелил офицер полиции. Полицейский, получивший тяжелое ножевое ранение при нападении, умер в больнице. Кроме этого, за последние годы в Германии резко выросли случаи изнасилований и домогательств, совершенными мигрантами.

По данным Bild, только в первой половине этого года почти 40 тыс. сирийцев и более 20 тыс. афганцев подали заявления на получение убежища в Германии. В настоящее время в этой стране проживают почти миллион человек из Сирии и более 400 тыс. из Афганистана, подавляющее большинство из которых являются беженцами и просителями убежища, отмечает газета.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
мигранты Сирия Афганистан МВД депортация Олаф Шольц
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