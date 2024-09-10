ЕК оценила угрозу Венгрии отправить мигрантов автобусами в Брюссель

Венгрия и Евросоюз вновь конфликтуют — теперь из-за мигрантов. Из-за наложенного на Будапешт штрафа за нарушение правил приема беженцев Венгрия пригрозила отправлять их автобусами в Брюссель, там сочли такую угрозу неприемлемой

Виды Будапешта (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Угроза Венгрии отправить автобусные колонны с мигрантами в Брюссель, где располагается штаб-квартира Евросоюза, неприемлема и повлечет за собой ответные действия ЕС. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер.

«Это действие, если оно будет осуществлено, будет явным нарушением законодательства ЕС, но также оно будет явным нарушением принципа искреннего и лояльного сотрудничества, а также взаимного доверия. Кроме того, это также подорвет безопасность Шенгенской зоны в целом», — сказала она (цитата по Associated Press).

Хиппер заверила, что Еврокомиссия «использует все наши полномочия в рамках договора, чтобы гарантировать соблюдение законов ЕС».

ЕК поддерживает связь с властями Венгрии и всех стран, через которые может пройти колонна: двигаясь по суше, ей придется пересечь Францию или Германию, а также, вероятно, Чехию, Австрию, Словакию, Хорватию или Словению.

В июне Европейский суд оштрафовал Венгрию на €200 млн за систематическое нарушение правил предоставления убежища в ЕС, а также дополнительно назначил штраф в €1 млн в день до тех пор, пока страна не приведет свою политику в соответствие с законодательством ЕС.

Это вызвало резкую реакцию Будапешта. Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал решение, назвав его «возмутительным и неприемлемым». «Похоже, нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем их собственные европейские граждане», — написал он в X.

«Брюссель хочет заставить нас любой ценой впустить мигрантов», — сказал глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш и предупредил, что если ЕС продолжит навязывать Венгрии правила, которые «не позволяют задерживать мигрантов на границе», его страна предложит каждому мигранту «бесплатный транспорт до Брюсселя».

Госсекретарь венгерского МВД Бенце Ретвари затем выступил на фоне колонны автобусов, на табло которых виднелся маршрут «Рёске → Брюссель» (Рёске — южновенгерский населенный пункт). «Автобусы готовы! Если Брюссель хочет больше мигрантов, он может их получить», — подписал он фотографию с колонной.

Конфликт Брюсселя и Будапешта обострился летом в связи с вступлением в силу венгерского закона, который ограничивает государственную поддержку украинских беженцев теми, кто приезжает из районов Украины, непосредственно пострадавших от боевых действий. В список, который будет ежемесячно обновляться венгерским правительством, вошли тринадцать регионов — как Украины, так и присоединенных к России.

По мнению правозащитных организаций, писала Би-би-си, наибольшие риски новое регулирование несет представителям этнического меньшинства рома из западного Закарпатья (цыгане), которые до сих пор живут в приютах. Их положение ухудшается тем, что многие из них обладают двойным украинским и венгерским гражданством, в связи с чем в других странах ЕС им отказывают в помощи, поскольку они — граждане страны Евросоюза.

В результате 2–3 тыс. беженцев лишатся доступа к субсидируемому жилью, в том числе семьи с особыми потребностями, беременными женщинами, пожилыми с хроническими заболеваниями и многодетными семьями, оценивает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В агентстве пояснили, что многие не смогут снять другое жилье из-за нехватки средств и нежелания арендаторов его сдавать, что станет причиной увольнений и отчислений из школ, поставив под угрозу значительный прогресс в интеграции приехавших.

По подсчетам ООН, к августу в Венгрии для получения помощи зарегистрировались более 46 тыс. украинских беженцев.