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Политика ,  
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Обвинение потребовало для Ильи Пономарева 14 лет заключения заочно

Илья Пономарев
Илья Пономарев (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

Сторона обвинения запросила для бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в России иноагентом) наказание в виде заочного лишения свободы на 14 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала заседания.

Дело рассматривали во 2-м Западном окружном военном суде.

«Назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима. Назначенное наказание прошу считать заочным», — попросил гособвинитель. Кроме того, он потребовал запретить Пономареву заниматься администрированием сайтов в течение пяти лет.

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Илья Пономарев

Сторона обвинения указала на виновность бывшего депутата по статьям об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российских военных силах по мотивам политической ненависти.

По словам гособвинителя, причиной для возбуждения уголовного дела в отношении Пономарева стали его выступления на мероприятии «Форума свободной России», который признан в России нежелательной организацией.

Сторона защиты призвала к оправданию Пономарева, указав на недопустимый характер предъявленных доказательств.

Сейчас Пономарев находится в Киеве. В августе он сообщил о попытке покушения на него с помощью атаки дрона на его дом в городе.

Илья Пономарев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» с 2007 по 2016 год. В 2014 году он единственный из всех депутатов Госдумы не поддержал присоединение Крыма к России. В 2019 году он получил украинское гражданство.

Дело о фейках об армии по ст. 207.3 Уголовного кодекса в отношении Пономарева возбудили в 2022 году, тогда его заочно арестовали и объявили в розыск. В феврале 2024 года против экс-депутата завели дела по ст. 275 (госизмена в виде перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России) Уголовного кодекса. Их объединили в одно производство.

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