ФСБ рассказала об уголовных делах против экс-депутата Пономарева

ФСБ завела против экс-депутата Пономарева дела о госизмене и призывах к терактам

По данным ФСБ, Пономарев состоит в легионе «Свобода России» и был на заводе «Азовсталь» весной 2022-го, где призывал бойцов «Азова» не отступать из Мариуполя. Экс-депутата обвиняют по статье о госизмене и еще четырем статьям

Илья Пономарёв (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела по ст. 275 (госизмена в виде перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России) УК против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом). Их объединили в одно производство.

Ранее о возбуждении нескольких уголовных дел против экс-депутата и объединении их в одно производство писало «РИА Новости».

По данным спецслужбы, Пономарев является участником военизированного объединения легион «Свобода России» (признано террористическим в России и запрещено). Экс-депутат занимается «информационным сопровождением» организации и рекрутингом новых участников, заявляет ФСБ, отмечая, что легион «Свобода России» кроме участия в конфликте на стороне ВСУ также вербует россиян через интернет «для совершения на территории нашей страны преступлений экстремистской и террористической направленности».

«В апреле 2022 года Пономарев И.В. находился на территории завода «Азовсталь», где вел активную пропаганду среди командного состава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России. — РБК) о необходимости отстаивать подразделениями Вооруженных сил Украины г. Мариуполя», — говорится в публикации ведомства.

По информации ФСБ, в ноябре-декабре того же года Пономарев посетил линию боевого соприкосновения в ДНР, где проводил «информационную работу с представителями легиона «Свобода России» об активизации боевых действий» против российской армии.

Также Пономарев после начала военной операции на Украине положительно высказывался о деятельности другой признанной террористической и запрещенной организации — «Русский добровольческий корпус», добавили в ФСБ.

Пономарев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» с 2007 по 2016 год. Его лишили мандата за систематическое неисполнение своих обязанностей, в том числе за прогулы пленарных заседаний в течение 30 и более календарных дней. Как отмечает ФСБ, в 2014-м он стал единственным депутатом Госдумы, не поддержавшим присоединение Крыма к России. В апреле 2015-го он утратил депутатскую неприкосновенность по запросу Генпрокуратуры. Это было сделано после предъявления обвинений по делу о пособничестве в растрате 22 млн руб. в инновационном центре «Сколково» (в 2010 году Пономарев был назначен советником президента фонда). Экс-депутат живет за рубежом, в 2019 году он сообщал о получении украинского гражданства.

Пономарев уже становился фигурантом уголовных дел. В отношении экс-депутата завели дело о фейках об армии (ст. 207.3 УК), его заочно арестовали и объявили в розыск. Затем он стал подозреваемым по статье об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Следствие полагает, что политик участвовал в принятии актов на съезде организации, которые посягают на территориальную целостность России.

Как уточнял телеграм-канал Baza, речь шла о «Съезде народных депутатов» (НПО, признана в России нежелательной организацией), в которой Пономарев принял участие. В январе по делу о «Съезде народных депутатов» силовики пришли с обысками по месту жительства Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, а также доцента МГУ Михаила Лобанова (признан иностранным агентом).