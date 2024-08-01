Пономарев назвал атаку дрона наиболее успешной попыткой покушения на него

Фото: UA_National_Police / Telegram

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом) заявил, что была предпринята наиболее удачная попытка покушения на него, когда беспилотник запустили в его дом в Киевской области. Об этом он сказал в своем X (Twitter).

«Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься», — написал Пономарев.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявляли ночью 31 июля несколько раз. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о работе ПВО над регионом, украинские СМИ сообщили о взрывах. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Пономарев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» с 2007 по 2016 год. Его лишили мандата за систематическое неисполнение своих обязанностей, в том числе за прогулы пленарных заседаний в течение 30 и более календарных дней. В 2014-м он стал единственным депутатом Госдумы, не поддержавшим присоединение Крыма к России. Вскоре он покинул страну, а уже в 2019 году объявил о получении гражданства Украины.

В России в отношении Пономарева в 2022 году завели дело о фейках об армии по ст. 207.3 Уголовного кодекса, его заочно арестовали и объявили в розыск.

Затем он стал подозреваемым по статье об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Против экс-депутата также заведены дела по ст. 275 (госизмена в виде перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России) Уголовного кодекса. Их объединили в одно производство.