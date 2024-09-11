Суд ЕС постановил снять санкции с дочери главы «Транснефти»

Суд не только аннулировал санкции ЕС, но и поручил Совету ЕС оплатить расходы истицы

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Европейский суд юстиции в Люксембурге удовлетворил иски двоюродного брата российского бизнесмена Олега Дерипаски Павла Езубова и дочери главы «Транснефти» Николая Токарева Майи Токаревой с требованием снять санкции ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, присутствующего на заседании суда.

В случае с Токаревой суд не только аннулировал санкции ЕС, но и поручил Совету ЕС оплатить расходы истицы.

Вместе с тем суд отклонил иски российских бизнесменов Геннадия Тимченко, Германа Хана, Петра Авена, Михаила Фридмана и супруги Алексея Мордашева Марины с требованием снять с них санкции ЕС. Также суд отклонил иск с аналогичным требованием со стороны российского Национального расчетного депозитария (НРД).

Павел Езубов — сын депутата Госдумы от Краснодарского края Алексея Езубова (V, VI, VII и VIII созывов), а также двоюродный брат и давний деловой партнер Олега Дерипаски. Как писал «Коммерсантъ», Алексей Езубов приходится родным братом Валентине Дерипаске — матери бизнесмена. Майя Токарева — врач по специальности. В 2010-2019 годах была замужем за бизнесменом Андреем Болотовым. «Ведомости» писали, что с 2010 года она также владела долей в 24% в фармацевтическом холдинге «ФармЭКО».

После начала военной операции на Украине ЕС ввел санкции против множества российских бизнесменов, а также их родственников. В декабре 2023 года Европейский суд общей юрисдикции постановил, что семейной связи недостаточно, чтобы вводить санкции против родственника бизнесмена, находящегося под ограничениями.

Тогда же суд решил отменить санкции против Александра Пумпянского. Суд постановил, что изначальным основанием для включения Александра Пумпянского в санкционный список был тот факт, что он возглавлял совет директоров группы «Синара», а также то, что он является сыном Дмитрия Пумпянского — на тот момент председателя совета директоров ТМК. Поскольку в марте 2022 года Александр Пумпянский вышел из советов директоров ТМК и «Синары», основания для поддержания его в санкционном списке прекратились.

Аналогичную аргументацию суд ЕС применил в деле Виолетты Пригожиной — матери экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В марте 2023 года суд отменил первичное включение ее в санкционный список, признав, что она не является владельцем компании «Конкорд менеджмент и консалтинг».