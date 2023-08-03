Война санкций ,
0
Минфин США ввел санкции против структур РАН
США ввели санкции против Института общей физики РАН
Здание Минфина США
США вводят санкции против Института общей физики РАН, Казанского научного центра РАН, Института физики твердого тела РАН, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.
Их включили в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons).
Российские научные учреждения уже попадали в санкционные списки. Например, в мае США ввели санкции против российских вузов и научно-исследовательских институтов, которые специализируются на добыче природных ископаемых.Тогда под санкции попали Санкт-Петербургский горный университет и его ректор Владимир Литвиненко, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе.
Материал дополняется.