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Война санкций ,  
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Минфин США ввел санкции против структур РАН

США ввели санкции против Института общей физики РАН
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Война санкций
Здание Минфина США
Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США вводят санкции против Института общей физики РАН, Казанского научного центра РАН, Института физики твердого тела РАН, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. 

Их включили в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). 

Российские научные учреждения уже попадали в санкционные списки. Например, в мае США ввели санкции против российских вузов и научно-исследовательских институтов, которые специализируются на добыче природных ископаемых.Тогда под санкции попали Санкт-Петербургский горный университет и его ректор Владимир Литвиненко, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе.

Материал дополняется.

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американские санкции РАН
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