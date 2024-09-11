Суд ЕС отказался снимать санкции с депозитария Мосбиржи

Суд Евросоюза отклонил иск НРД об оспаривании санкций, введеных в 2022 году. В суде подтвердили выводы о том, что НРД является значимой для России организацией, чья деятельность оказывает поддержку властям

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Суд общей юрисдикции Европейского союза отклонил иск Национального расчетного депозитария (НРД) об оспаривании санкций, введенных в отношении расчетной организации в июне 2022 года, следует из пресс-релиза, опубликованного европейским судом.

«В своем решении, вынесенном сегодня (11 сентября 2024 года. — РБК), суд отклоняет иск НРД. Суд считает, прежде всего, что НРД не смог доказать, что Совет [ЕС] ошибочно пришел к выводу, что это предприятие является системно значимым финансовым институтом, который играет существенную роль в функционировании финансовой системы России», — говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что НРД «предоставляет финансовые услуги, имеющие значительную ценность как для российского правительства, так и для российского Центрального банка», и вносит большой вклад в функционирование российской финансовой системы. По мнению суда, такая деятельность депозитария оказывает «значительную материальную и финансовую поддержку» российским властям, что позволяет им «продолжать свои действия по дестабилизации Украины».

Суд также отклонил довод НРД о том, что введенные санкции и последовавшая за ними заморозка активов привели к нарушению прав собственности частных инвесторов — клиентов депозитария. В суде отметили, что НРД не может ссылаться на основание права собственности, так как фактически замороженные активы не принадлежат организации. «Эти клиенты (имеются в виду клиенты НРД. — РБК) также имеют средства правовой защиты, доступные им в национальных судах, чтобы заявить о нарушении их права на имущество, закрепленного в Хартии основных прав [Европейского союза]», — отмечается в сообщении суда.

РБК направил запрос в Национальный расчетный депозитарий.

При этом в сообщении суда подчеркивается, что при рассмотрении запросов на разблокировку активов клиентов НРД «национальные органы, которые несут ответственность за реализацию ограничительных мер, должны гарантировать» соблюдение порядка прав собственности, который описан в ст. 52 Хартии Европейского союза об основных правах.

НРД был включен в санкционный список ЕС в июне 2022 года, что привело к заморозке иностранных активов всех клиентов депозитария — институциональных и частных инвесторов. По оценке Банка России, в результате этого оказались заморожены активы российских лиц на сумму 5,7 трлн руб., из них порядка 20% — активы физических лиц.

В августе 2022 года, спустя месяц после санкций, НРД обратился в Суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений. Первое заседание по делу прошло в январе 2023 года. На нем стороны обменялись аргументами в споре о санкциях, писал РБК. НРД со своей стороны отмечал, что действует в интересах своих клиентов, а санкции в отношении депозитария не способствовали цели ЕС поставить под угрозу функционирование российской экономики. Функции депозитария могут взять на себя другие российские финансовые компании, имеющие доступ к международной инфраструктуре, объясняли в НРД.

В июне 2024 года в отношении НРД, а также Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) были введены блокирующие санкции США. Это привело к остановке биржевых торгов долларом и евро. Юридические консультанты Мосбиржи отмечали, что планируют оспаривать и эти ограничения.