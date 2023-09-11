YTN: лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с Путиным

Ким Чен Ын отправился в Россию на переговоры с Путиным

Лидер КНДР сейчас на поезде направляется к границе, сообщил южнокорейский телеканал YTN. Встреча Ким Чен Ына и российского президента Путина намечена на 13 сентября

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Валерий Мельников / POOL / ТАСС)

Лидер КНДР Ким Чен Ын 11 сентября отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию, где должна состояться их встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

По его словам, сейчас северокорейский лидер на поезде направляется к границе.

Встреча двух лидеров, как уточняет YTN, должна пройти 13 сентября. Это подтвердил РБК источник в российской делегации. Он добавил, что встреча будет не в рамках ВЭФ.

О том, что переговоры двух лидеров о военном сотрудничестве могут состояться во Владивостоке в дни, когда там проходит ВЭФ, ранее писала газета The New York Times (NYT). Собеседники издания при этом не исключали, что лидер Северной Кореи может приехать и в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с RTVI заявил, что на ВЭФ встреча Путина и Ким Чен Ына не запланирована. «Таких контактов на ВЭФ не планируется», — сказал он. При этом представитель Кремля не подтвердил, но и не опроверг визит лидера КНДР в Россию.

По данным NYT, КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь. Песков отказался комментировать публикацию издания. «Нам нечего вам сказать по этой теме», — заявил он.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что США призывают КНДР «прекратить переговоры по оружию». Вашингтон наблюдает, как диалог России и КНДР по военному сотрудничеству «активно продвигается». Уотсон подтвердила, что власти США обладают информацией о планах северокорейского лидера приехать в Россию для встречи с Путиным.

В конце июля Северную Корею посетил министр обороны России Сергей Шойгу для участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Корейской войны. В Минобороны России называли этот визит важным этапом развития сотрудничества двух стран. Радио «Голос Кореи» сообщило, что на встрече Ким Чен Ын и Шойгу обсудили и достигли консенсуса в вопросах национальной обороны и безопасности.

Шойгу 4 сентября не исключил, что Россия может провести с КНДР совместные учения.

Путин 9 сентября поздравил северокорейского коллегу Ким Чен Ына с 75-й годовщиной основания КНДР и выразил надежду, что Москва и Пхеньян продолжат укреплять сотрудничество для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.