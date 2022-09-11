Сын Карла III Уильям стал принцем Уэльским

В новом качестве принц Уильям провел переговоры с первым министром Уэльса Марком Дрейкфордом и пообещал усилить связи с местными общинами

Принц Уильям, королева-консорт Камилла и король Карл III (Фото: Jonathan Brady / AP)

Сын короля Великобритании Карла III, герцог Кембриджский Уильям получил титул принца Уэльского, говорится в заявлении королевской семьи. В этом качестве он провел переговоры с первым министром Уэльса Марком Дрейкфордом. Титул принцессы Уэльской также получила жена Уильяма, герцогиня Кэтрин.

«Его королевское высочество назвал честью для него и его жены, принцессы Уэльской, просьбу короля служить народу Уэльса», — говорится в сообщении.

Принц и принцесса имеют тесные связи с Уэльсом, поскольку их первый семейный дом был на острове Англси, где также первые месяцы жизни провел их первенец, принц Джордж, отмечается в заявлении. Там также говорится, что принц Уильям пообещал усилить связи с общинами Уэльса в ближайшие месяцы и годы.

О смерти 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II Букингемский дворец сообщил 8 сентября. Она взошла на престол в 1952 году, в мае Британия отмечала 70-летний юбилей ее правления. Еще в феврале Елизавета II заразилась коронавирусом и жаловалась, что ей тяжело двигаться. Она редко появлялась на публике, а в июне впервые почти за 70 лет пропустила скачки в Аскоте.

Незадолго до смерти Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и формально попросила ее сформировать новое правительство. За весь период правления королевы в Британии сменилось 15 премьеров.

После смерти Елизаветы II королем Британии стал ее сын, Карл III (в русском языке будет называться не Чарльзом III из-за традиции перевода имен иностранных правителей). Принц Уильям, который теперь стал основным претендентом на британский престол, и его брат Эндрю были рождены в браке короля с принцессой Дианой.