Историки объяснили, почему принца Чарльза в России назвали королем Карлом

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 60,7 (+0,15) Инвестиции, 08 сен, 16:08
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 60,8 (-0,38) Инвестиции, 08 сен, 16:08
Кремль заявил об интересе России к туристам из недружественных стран Политика, 12:44
ПСБ предложил самозанятым онлайн-платежи без открытия расчетного счета​ Пресс-релиз, 12:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:37
В Кремле исключили поездку Путина на похороны Елизаветы II Политика, 12:36
Motorola начала продажи первого в мире смартфона с камерой на 200 Мп Life, 12:33
Работа не нравится, но уволиться нельзя. Как выйти из ситуации Pro, 12:30
Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море Политика, 12:23
Территория ошибок: почему водители совершают нарушения на перекрестках Пресс-релиз, 12:21
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Омбудсмена попросили проверить статью УК о фейках и привлечь внимание КС Политика, 12:18
Экоранчо с купелями и сыроварни: 5 мест для отдыха на природе Стиль, 12:18
ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном объекте в Ленобласти Политика, 12:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:12
На Wildberries и Ozon пришли 100 тысяч продавцов: что происходит в e-comm Pro, 12:12
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 12:12
Умерла Елизавета II ,  
0 

Историки объяснили, почему принца Чарльза в России назвали королем Карлом

После смерти Елизаветы II британским королем стал ее сын принц Чарльз. При этом его официальный титул в русском языке звучит не как Чарльз III, а как Карл III. Историки объяснили РБК, что это связано с особенностями перевода имен
Карл III, король Англии
Карл III, король Англии (Фото: Paul Edwards / Getty Images)

Принц Чарльз, который после смерти Елизаветы II стал новым королем, в русском языке будет называться не Чарльзом III, а Карлом III, из-за традиции перевода имени, рассказали РБК опрошенные историки.

Еще с XVI века в России закрепилась традиция давать иностранным правителям христианские варианты имен, сообщил РБК доцент исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат исторических наук Василий Истратов. Поэтому принц Чарльз в России стал королем Карлом III, на немецкий манер, в Англии его имя осталось прежним как Charles.

Как Британия и мир встретили новость о смерти Елизаветы II. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Король Джон у нас Иоанн, король Джеймс — Яков. Королева у нас ведь всегда Елизавета. А если в России этого святого нет, то всех под одну гребенку на немецкий манер. Поэтому Чарльз — это Карл, а французский король Луи — Людовик. Есть, правда, исключение — Ричард остался Ричардом. Рихардом не стал», — уточнил историк.

Англовед и доктор исторических наук Института всеобщей истории РАН Марина Айзенштат также заявила РБК, что «переименование» Чарльза в Карла в России связано с римской традицией.

«У нас это идет издавна, такое наименование короля. То есть он так и остался Чарльзом и не взял никакого другого имени в Англии, — объяснила доктор наук. — Я следую традиции, что раз он вошел в историю как Карл, так и надо называть».

От Лилибет до королевы Великобритании: яркие кадры с Елизаветой II
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Pro
Три долгосрочных HR-тренда и шесть вызовов для лидера
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи

Такая же закономерность сохраняется и для других имен, сообщила англовед, «как Уильяма звали Вильгельм, Чарльза звали Карлом», «точно так же, как Джеймс — Яков». Айзенштат добавила, что сейчас, у молодых историков, принято называть Карла I Чарльзом.

Английские короли Карл I и Карл II, жившие в XVII веке, тоже были на родине Чарльзами, — сохранились образцы подписей обоих, и подписывались они именем Charles. Однако в русской традиции их также уже называли Карлами.

И это не единственный пример, когда русский вариант имени короля отличается от его произношения в английском языке. То же самое касается имен Уильямов, которые на русской почве становились Вильгельмами, Эдвардов — они превращались в Эдуардов, Джеймсы становились Яковами, и, конечно, Джорджей — у нас их называют Георгами. Например, отец королевы Елизаветы — Георг VI, а отрекшийся от престола король — Эдуард VIII.

Дело в том, что даже в самой Англии имена монархов нередко писали на латыни (которая в ту пору была международным языком). И в различных документах ,и в артефактах — от хроник до монет — можно увидеть латинизированные имена монархов.

Но традиция эта непоследовательна — например, обеих королев Елизавет называем на русский манер, а королеву Викторию — так же, как и англичане.

Video

8 сентября королева Елизавета II скончалась на 96-м году жизни в шотландском замке Балморал. До этого врачи выражали беспокойство из-за состояния ее здоровья и рекомендовали ей оставаться под наблюдением. Ее сын, 73-летний принц Чарльз, автоматически стал королем и взял себе имя Карл III. Официально Чарльза объявят королем 10 сентября.

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Татьяна Бочкарёва Татьяна Бочкарёва
королева Елизавета II Чарльз Карл III Великобритания новости
Материалы по теме
Умерла королева Елизавета II
Политика
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Общество
Принц Чарльз стал новым королем Великобритании
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter