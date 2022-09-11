Глава МИД Черногории предложил ввести визы для россиян

Сейчас граждане России могут находиться на территории Черногории без виз не более 30 дней

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Черногория является преданным партнером Европейского союза, и ей следует согласованно с ним ограничить въезд для россиян, считает черногорский министр иностранных дел Ранко Кривокапич. Об этом агентству Dan сообщили в МИДе Черногории.

Если правительство поддержит мнение Кривокапича, это фактически будет означать введение виз для граждан Российской Федерации.

Сейчас граждане России могут находиться на территории Черногории без виз не более 30 дней (ранее можно было до 90 дней) при наличии действующего заграничного паспорта. Для пребывания в Черногории свыше 30 дней россияне должны получить в посольстве Черногории многократную визу на три месяца.

Евросоюз в начале сентября приостановил действие договора об упрощенном визовом режиме. Решение вступит в силу с 12 сентября. Это означает, что теперь визовый сбор увеличится с €35 до €80, для получения визы потребуется больше документов, а сам процесс займет больше времени.

При этом в Брюсселе заявили, что продолжат выдавать визы гражданам, у которых есть серьезные основания для въезда (для посещения родственников, журналистам, диссидентам, гражданским активистам). В некоторых случаях им не придется платить за визу либо стоимость шенгена будет уменьшена.

Упрощенный визовый режим с Россией действовал с лета 2007 года. 25 февраля, на следующий день после начала военных действий на Украине, ЕС частично приостановил действие соглашения для ряда российских граждан.

Читайте на РБК Pro Pro Как отыскать поставщика в Китае и не оказаться обманутым Как отыскать поставщика в Китае и не оказаться обманутым Инструкции Pro Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже Статьи Pro Восемь советов для тех, кто хочет научиться бегать регулярно Восемь советов для тех, кто хочет научиться бегать регулярно Инструкции Pro Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Инструкции Pro «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере Статьи Pro На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать Инструкции Pro Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Исследования Pro Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость Инструкции

Черногория после начала российской военной операции на Украине неоднократно объявляла персонами нон-грата дипломатов из России. Так, в апреле Черногория выслала четырех российских дипломатов, Москва ответила зеркально. В том же месяце черногорский МИД выпустил заявление о разрыве дипломатических отношений с Россией, позже пост был удален, а министерство извинилось и пояснило, что сообщение опубликовали по ошибке — эта мера рассматривалась как возможная, а не вступившая в силу.