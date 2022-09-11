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Глава МИД Черногории предложил ввести визы для россиян

Сейчас граждане России могут находиться на территории Черногории без виз не более 30 дней
Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters
Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Черногория является преданным партнером Европейского союза, и ей следует согласованно с ним ограничить въезд для россиян, считает черногорский министр иностранных дел Ранко Кривокапич. Об этом агентству Dan сообщили в МИДе Черногории.

Если правительство поддержит мнение Кривокапича, это фактически будет означать введение виз для граждан Российской Федерации.

Сейчас граждане России могут находиться на территории Черногории без виз не более 30 дней (ранее можно было до 90 дней) при наличии действующего заграничного паспорта. Для пребывания в Черногории свыше 30 дней россияне должны получить в посольстве Черногории многократную визу на три месяца.

Евросоюз в начале сентября приостановил действие договора об упрощенном визовом режиме. Решение вступит в силу с 12 сентября. Это означает, что теперь визовый сбор увеличится с €35 до €80, для получения визы потребуется больше документов, а сам процесс займет больше времени.

При этом в Брюсселе заявили, что продолжат выдавать визы гражданам, у которых есть серьезные основания для въезда (для посещения родственников, журналистам, диссидентам, гражданским активистам). В некоторых случаях им не придется платить за визу либо стоимость шенгена будет уменьшена.

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Фото:Armando Franca / AP

Упрощенный визовый режим с Россией действовал с лета 2007 года. 25 февраля, на следующий день после начала военных действий на Украине, ЕС частично приостановил действие соглашения для ряда российских граждан.

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Черногория после начала российской военной операции на Украине неоднократно объявляла персонами нон-грата дипломатов из России. Так, в апреле Черногория выслала четырех российских дипломатов, Москва ответила зеркально. В том же месяце черногорский МИД выпустил заявление о разрыве дипломатических отношений с Россией, позже пост был удален, а министерство извинилось и пояснило, что сообщение опубликовали по ошибке — эта мера рассматривалась как возможная, а не вступившая в силу.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
визы Черногория
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